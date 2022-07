„Typisch Harz“ präsentiert sich auf Baumwipfelpfad Bad Harzburg

Bad Harzburg. Regionale Produkte gibt es am Samstag, 9. Juli, zwischen majestätischen Baumkronen auf dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg zu sehen und zu kaufen.

Im Zickzack schlängelt sich der Baumwipfelpfad Harz in Bad Harzburg rund 1.000 Meter ins Kalte Tal und nimmt die Besucher mit auf eine Entdeckungstour in die Flora und Fauna der heimischen Wälder. Unterwegs gibt es immer wieder fantastische Ausblicke in die Landschaft und das einzigartige Erlebnis zwischen den majestätischen Baumkronen zu spazieren.

Am Samstag, 9. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr wartet der Baumwipfelpfad mit einem zusätzlichen Angebot auf: Auf acht Plattformen gibt es neben den Infos zu Luchs, Fledermaus, Fichte und Co. Stände von „Typisch Harz“-Produzenten, die ihre Produkte zum Kauf anbieten.

Produkte aus dem Harz

Mit dabei ist die Harzer Gebirgsimkerei und Imker Stephan Koppelin. Die Brauakademie Clausthal-Zellerfeld führt mit ihrem Münzbräu die über Jahrhunderte gepflegte Brautradition fort. Im Angebot ist ein handgemachtes Bier mit frischem Quellwasser des Oberharzes.

Die Fallstein Manufaktur ist hingegen im Vorharz zu finden. Im Bio-Betrieb werden Öle, fruchtige Liköre und feine Spirituosen hergestellt. An mehr als 10.000 Bäumen wachsen die verschiedenen Apfelsorten der Apfelplantage & Mosterei Kühlmann’s Hof, die Familie Kühlmann u.a. zu Säften und fruchtigen Aufstrichen verarbeitet.

Ein Harzer Urgestein ist der Kräuter-Halbbitter Schierker Feuerstein, den es seit einiger Zeit auch in der fruchtigen Variante Schierkuja gibt. In der Bioküche Harz aus Scharzfeld werden u.a. Gulasch und Rouladen vom Roten Harzer Höhenvieh und zwei vegane Gerichte von der Berglinse zubereitet – alles im Glas zum Mitnehmen. Das Café Peters ist mit einem Eiswagen und selbst gemachtem Eis auf der Specht-Plattform zu finden.

Anfassen und Mitmachen

In der Zeit von 15 bis 17 Uhr sind Anfassen und Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Irene Schukies, die Künstlerin von Harz Keramik aus Altenau, gestaltet auf der Geologie-Plattform Kleinigkeiten mit Ton. Die Typisch Harz-zertifizierte Currywurst aus dem Restaurant „Sagenhaft“ wird auf der Hauptplattform angeboten. Den Durst kann man mit den zertifizierten Produkten der Altenauer Brauerei löschen.

Mit Musik umrahmt, steht einem entspannten Samstag in den Bad Harzburger Wipfeln nichts mehr im Weg. Das alles gibt es am 9. Juli ohne Aufpreis im Rahmen des regulären Tickets.

Inzwischen zählen mehr als 600 Produkte von 65 Produzenten aus dem ganzen Harz zur „Typisch Harz“ -Familie. Informationen zur Regionalmarke, den Produkten und den Produzenten gibt es auf www.typisch-harz.de nachzulesen.