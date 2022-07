Blaulicht Harz Verpuffung auf Party in Blankenburg: drei Schwerverletzte

Fünf Notärzte, Rettungshubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehren waren bei einem Unglück, das sich bei einer Gartenparty in Blankenburg ereignete, gefordert (Symbolbild).

Blankenburg. Zu einem Großeinsatz von Rettungskräften kommt es bei einer Gartenparty in Blankenburg. Brandopfer kommen per Rettungshubschrauber in Kliniken