Kreiensen: 16 Personen bei Brand verletzt

Kreiensen. Feuerwehr evakuiert 15 Personen bei einem Brand aus einem Mehrfamilienhaus in Kreiensen, darunter mehrere Kinder und zwei Hunde.

Rettungskräfte im Einsatz bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kreiensen.

In einem Mehrfamilienhaus in Kreiensen ist am frühen Montagmorgen, 20. Juni, ein Brand ausgebrochen. Dadurch wurden insgesamt 16 Personen verletzt. „Zimmerbrand mit Personen im Gebäude“ lautete die Meldung um 4.38 Uhr, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kreiensen.

Bei dem Brand in der Beulshäuser Straße wurden durch Rauchgasintoxikation 14 Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Unter den leicht Verletzten befindet sich auch ein Mitglied der Feuerwehr, meldet die Polizei.

Massive Rauchentwicklung – Fluchtweg abgeschnitten

„Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung bestätigen. Die Flammen schlugen bereits teilweise aus den Fenstern der Wohnung im Erdgeschoss. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus, wurde der Fluchtweg für den Großteil der Bewohner abgeschnitten. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit der Menschenrettung über tragbare Leitern und der Drehleiter aus Bad Gandersheim. In kürzester Zeit konnten so die Menschen von Fenstern und Balkonen gerettet werden. Insgesamt wurden 15 Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert, darunter mehrere Kinder und zwei Hunde. Das Nachbargebäude wurde vorsorglich ebenfalls evakuiert“, heißt es im Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Kreiensen.

Vier Personen im Krankenhaus

„Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten, wurde für den Rettungsdienst „Massenanfall von Verletzten“ alarmiert. Hierbei wurden neben dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und diversen Fahrzeugen des Rettungsdienstes aus dem Landkreis Northeim, auch Rettungsmittel aus den umliegenden Landkreisen angefordert. Insgesamt wurden vier Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht“, so Tim Brand von der Kreisfeuerwehr Northeim und erklärt: „Aufgrund der starken Rauchentwicklung im gesamten Haus ist dieses derzeit unbewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Einbeck sorgte für eine Unterbringung der betroffenen Bewohner.“

Die Brandursache konnte laut ersten Angaben Polizei Bad Gandersheim noch nicht genau geklärt werden. Möglicherweise sei ein technischer Defekt eines Küchengerätes der Auslöser des Feuers.

Zur Bekämpfung des Brandes und Versorgung der Verletzten waren mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte aus der Umgebung vor Ort - insgesamt 130 Einsatzkräfte.

An benachbarten Gebäuden entstand kein Sachschaden. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 60.000 Euro geschätzt.

pol/FW