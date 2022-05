Kreativ und krisenfest: das bietet das Handwerk in Göttingen

Göttingen. Große Berufsmessen findet in Göttingen, aber auch Northeim statt. Interessierte erhalten dabei einen Einblick in die Vielfalt des Handwerks.

Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Immer wieder zeigt sich, wie vielseitig und systemrelevant Auszubildende, Gesellen und Meister für die Gesellschaft sind. Das zumindest findet die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen und präsentiert daher wieder viele Handwerksberufe bei Berufsinformationsmessen für potenzielle angehende Auszubildende in den Landkreisen Göttingen, Hildesheim, Holzminden und Northeim. Das teilt die Handwerkskammer in einem Pressebericht mit.

„Wir legen großen Wert darauf, alle Berufe des Handwerks zu repräsentieren und nutzen dabei vor allem auch praktische Einblicke in Berufe“, sagt Tobias Dunkel, Abteilungsleiter Berufliche Bildung. Dank verschiedener Mitmachaktionen wie zum Beispiel Siebdruck oder dem Einsatz von virtuellen Schweiß-Simulatoren können Interessierte einen ersten Einblick in die Vielfalt der einzelnen Berufe erhalten. „Die Aktionen erfreuen sich immer besonderer Beliebtheit auf Messen und geben einen praktischen Einblick in den Alltag von Handwerkern“, ist Tobias Dunkel überzeugt.

Messe auch in Göttingen

Und so stehen in den nächsten Wochen einige Messen an. Bereits am vergangenen Wochenende erfolgte der Auftakt mit der „AbiZukunft“ in Hildesheim, am kommenden Samstag präsentiert sich das Handwerk in Göttingen auf dem „GöBIT“. 130 Berufe des Handwerks können am 24. Juni auch auf dem „BerufsInfomarkt“ Northeim kennengelernt werden.

Gemeinsam mit den Ausbildungsberatern und den Beratern der Passgenauen Besetzung können sich Berufsinteressierte über die Möglichkeiten einer handwerklichen Ausbildung und die Karrierechancen in der Zukunft informieren. Dabei sollen laut der Mitteilung die eigenen individuellen Fähigkeiten und Interessen immer im Vordergrund der Beratungen stehen.

„Handwerk macht Schule“

Aber auch die direkten Besuche in Schulen stehen in diesem Jahr besonders im Fokus. „Gerade in den Schulen ist es wichtig, praktische und handwerksnahe Berufsorientierung anzubieten“, sagt Dunkel.

Unterstützt werden die Berater der HWK auch von Handwerkern aus der Region, die den Schülern aus ihrem beruflichen Alltag berichten und so ein authentisches Bild von ihrem Handwerk präsentieren.

„Sowohl die Lehrer, als auch die Schüler waren durchweg begeistert. Und auch bei den teilnehmenden Handwerkern ist dieses Format gut angekommen“, zeigt sich Tobias Dunkel zufrieden.

Eine vollständige Übersicht über die Berufsmessen im Kammerbezirk finden sich unter www.hwk-hildesheim.de/messen.