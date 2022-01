Diebe versuchen Geldautomaten zu sprengen

In der Nacht zu Montag, 17. Januar, haben unbekannte Täter gegen 2.50 Uhr in der Straße Steinslieth in Klein Lengden im Landkreis Göttingen auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes versucht, einen Geldautomaten zu sprengen.

Der Versuch misslang, die Täter ließen aus noch unbekannten Gründen von dem Automaten ab und flüchteten ohne Beute. Sie richteten jedoch einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei dem Versuch, den Geldautomaten zu öffnen, möglicherweise gestört worden sind und bittet Zeugen sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

pol