Fotowettbewerb „Engagement bewegt“: Preise verliehen

Göttingen. Die Beiträge des Fotowettbewerbs „Engagement bewegt“ des Landkreises Göttingen sind in einer digitalen Ausstellung zu sehen.

Zum Abschluss des Fotowettbewerbs „Engagement bewegt“ im Rahmen des Ehrenamts-Projekts „Gut informiert – vernetzt engagiert (Give)“ wurden vergangenes Wochenende die Preise verliehen. Die Preisverleihung, die zugleich der Start der Plattform www.engagiert-im-landkreisgoettingen.de war, erfolgte im Rahmen einer Online-Veranstaltung. Dabei ging der Sonderpreis „Inklusion und Engagement“ an Julian Wasner mit seinem Foto „Clowns mit Baum“. Der Sonderpreis ist mit 200 Euro dotiert, weitere acht Fotos gewannen jeweils einen mit 100 Euro dotierten Preis. Die Auswahl erfolgte durch eine Jury.

Kreisrat Marcel Riethig verlieh die Preise und erklärte: „Dieser Fotowettbewerb zeigt, wie vielfältig engagiert die Menschen im Landkreis sind. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Engagement nun mit dem Start der digitalen Plattform noch weiter stärken können und den guten Austausch zwischen Engagierten und Verwaltung damit festigen.“

Das Motiv von Julian Wasner mit dem Titel „Clowns mit Baum“ zeigt das Clownsprojekt „Bunte Lebenswelten“ aus Ludolfshausen. Auf dem Foto sind zwei „Clarkos“, ehrenamtliche Clowninnen, in einem Baum zu sehen. Sie sagen zu ihrem Bild: „Unter Corona-Lockdown-Bedingungen ist es möglich, auf die Wichtigkeit von Bäumen im Klimaschutz hinzuweisen. Der Verein lebt Inklusion: 50 Prozent der abgebildeten Clowns sind schwerbehindert, und Gesundheit ist in unserem Verein ein gerade heranreifendes Thema.“

Die weiteren acht prämierten Wettbewerbsbeiträge Jens Kuhr: „Gemeinsames Arbeiten im Wald“, aufgenommen in der Nähe von Benniehausen;

Pia Denhard: „Staubwirbel“, aufgenommen in der Türmerwohnung von St. Blasius in Hann. Münden;

Sven Ludwig: „2018: Anschwimmen am Priorteich“, aufgenommen in Walkenried;

Stefan Rampfel: „Alt hilft Jung – Weender Engel im Einsatz“, aufgenommen in Evangelischen Krankenhaus in Weende;

Denis Starfinger: „Engagement bewegt – Generationen“, aufgenommen im Flecken Gittelde;

Verena Schröter: „Walking Bus“, aufgenommen in Gieboldehausen;

Andreas Kuschal: „Sport bewegt – Sport vereint“, aufgenommen in Bad Sachsa;

Reinhold Frunder: „Inklusion selbst entscheiden“, aufgenommen in Göttingen.

Mit dem Selbstporträt von Reinhold Frunder gewann ein weiteres Foto zum Thema Inklusion. Dazu erklärt Wolfgang Peter, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter des Landkreises Göttingen und Mitglied der Jury: „Ich finde es wichtig, dass wir das Thema Inklusion betonen. Manchmal findet es ganz selbstverständlich und von alleine statt. An anderen Stellen können wir noch mehr tun. Im Bereich Engagement ist es für Menschen mit Behinderung zum Beispiel wichtig, dass alle Vereinsorte barrierefrei zugänglich sind. Und für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung ein sehr geringes Einkommen haben, ist es hilfreich, wenn ausgelegte Kosten schnell erstattet und Aufwandsentschädigungen gezahlt werden können.“

Zwei Premieren

Nach der Verleihung der Preise konnten die Teilnehmer ihre Fotos in einer digitalen Ausstellung gemeinsam betrachten. Die digitale Ausstellung feierte genauso Premiere wie die neue Info-Plattform www.engagiert-im-landkreisgoettingen.de.

Die Plattform bietet unter anderem Informationen zu Fördermitteln und Fortbildungen sowie Antworten auf häufige Fragen rund ums Ehrenamt. Sie hilft, die richtigen Ansprechpersonen oder Anlaufstellen zu finden, um ein Anliegen schneller klären zu können. Angeboten wird auch eine Podcast-Reihe rund um nachhaltiges Engagement, die in Kooperation mit Studierenden der HAWK erstellt wurde. „Die Seite soll weiterwachsen: Engagierte aus dem Landkreis sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Themen und Fragen einzubringen“, erläuterte Give-Projektleiterin Beate Böcker. Böcker war Teil der Jury, ebenso wie Hermann Staub vom Verein DKKD in Hann. Münden, Udo Küster von der Regionalen Koordinationsstelle für Vereine und Verbände in Osterode sowie die Erste Kreisrätin Christel Wemheuer und Stabsstellenleiterin Alexandra Forward für die Kreisverwaltung.

Die Ausstellung ist zu finden unter: www.engagiert-im-landkreisgoettingen.de/online-ausstellung-engagement-bewegt.