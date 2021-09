12 Blogger erkunden den Harz und die Region

Aktiv sein, Kultur erleben und Netzwerken – das und vieles mehr stand für zwölf Blogger auf der Agenda, die vom 16. bis 18. September den Harz erkundet haben. Im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms hat der Harzer Tourismusverband (HTV) bereits im Mai zum ersten Bloggercamp Harz geladen. Aus mehr als 50 Bewerbungen sind zwölf Teilnehmer von unterschiedlichen Blogs ausgewählt worden, die sich vorab für ein kulturelles oder aktives Programm entscheiden konnten. Neben klassischen Reisen- und Familienblogger waren auch Outdoor-, Mountainbike-, Lifestyle-, Kulinarik- und Wohnmobilblogger dabei.

Das Programm begann am Donnerstagmittag mit einem Barcamp, einer offenen Tagung mit freien Inhalten, welches die Blogger selbst aktiv gestalten konnten. Die Teilnehmer diskutierten lebhaft und konstruktiv über guten Schreibstil beim Bloggen, Tipps zur Suchmaschinenoptimierung, den Einsatz sozialer Medien und machten auf das Thema Müllsammeln unterwegs aufmerksam. Wanderkaiserin Hanna Busch erzählte von ihrem Projekt in 50 Tagen alle 222 Stempel der Harzer Wandernadel zu sammeln und brachte für jeden Teilnehmer Wanderpässe mit.

Am Freitag startete der Tag für alle sehr früh. Die aktive Gruppe fuhr um 6.30 Uhr per Sonderfahrt mit der Wurmbergseilbahn auf den Wurmberg, um auf dem Gipfel einen Sonnenaufgang zu erleben. Der Harz zeigte sich jedoch von seiner mystischen Seite. Statt Sonnenlicht verdeckten dichte Nebelschwaden Ausblick und Sonnenschein, was jedoch dennoch für spannende Fotos sorgte. Ein reichhaltiges Picknick vom Erlebnisteam Harz rundete den Bergbesuch ab. Per pedes ging es auf der Wurmbergstraße hinab zum Hotel und dann nach Clausthal-Zellerfeld. Ausgehend vom Outdoorcenter Harz unternahmen die Blogger eine geführte Mountainbike-Tour durch das Unesco-Weltkulturerbe Oberharzer Wasserwirtschaft.

Nach einem entspannenden Waldbaden-Ritual im Braunlager Wald ging es nach Goslar, um dort das Weltkulturerbe Museum und Besucherbergwerk Rammelsberg zu erkunden. Den Nachmittag verbrachten die Blogger bei einer Stadtführung durch die Welterbe-Stadt und besichtigten dabei auch die Kaiserpfalz. Der Typisch Harz-Abend im Rodelhaus an der Mittelstation der Wurmbergseilbahn bildete den kulinarischen Abschluss des Tages. Inhaberin Judith Bothe stellte zunächst ihren Slow Food Betrieb vor, was HTV-Geschäftsführerin Carola Schmidt mit Erklärungen zur Regionalmarke „Typisch Harz“ ergänzte. Brockenbäuerin Susann Thielecke berichtete über ihr Familienunternehmen sowie Zucht und Verarbeitung des Harzer Roten Höhenviehs. Auch Dr. Matthias Bosse vom Dr. Bosse Traditionsobst stellte sowohl Produkte als auch Hintergründe zu alten und fast vergessenen Obstsorten vor.

Samstag starteten alle gemeinsam zu einer frühen Foto-Tour mit Luca Weber von der Fotoweberei, bei der es ums Thema Fotografieren mit Kamera und Smartphone sowie Bildaufbau und -gestaltung ging. Nach dem Frühstück traten die Teilnehmer ihre Heimreise an oder verlängerten den Aufenthalt.

Der HTV erhofft sich eine reichweitenstarke Platzierung in den Blogs. Den Teilnehmern ist freigestellt, ob und zu welchem Thema sie schreiben oder auf welchen Social Media Kanälen sie posten. Unter dem Hashtag #bloggercampharz sind bereits Beiträge zu finden.

Dabei waren: Susanne Ackstaller www.texterella.de, Björn Ahrndt www.bergparadiese.de, Cindy Haase www.runfurther.de, Katja Hein www.hin-fahren.de, Monique Hasselbach www.teilzeitreisender.de, Carolin Bertram www.caroskueche.de, Tatjana Kopel www.lieblingsspot.de, Lisa Rudolf www.lisasbuntewelt.com, Jenny Menzel www.weltwunderer.de, Katharina Hilger www.katrinhilger.com sowie Anita Becker und Claudia Herr www.aktiv-durch-das-leben.de.