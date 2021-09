24-Jährige liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich eine 24-jährige Autofahrerin mit der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Für die Frau wird dies ein deutliches Nachspiel haben: neben dem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen, war sie nicht im Besitz eines Führerscheins und der Wagen hatte zudem keinen Versicherungsschutz.

Die Polizei wollte den Wagen gegen 1 Uhr am 19. September auf der B 243 zwischen Bornhausen und Rhüden kontrollieren, doch die 24-Jährige ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und raste mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h entlang der B 82 in Richtung Goslar. Zu konkreten Gefährdungssituationen anderer Verkehrsteilnehmer kam es hierbei nicht. Die Polizei wertete diese Fahrweise jedoch als grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Erst auf der B 6 in Goslar konnte der Pkw durch die Beamten gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Goslarerin keinen Führerschein besitzt. Sie muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

pol