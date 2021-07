Autofahrerin ausgebremst und genötigt

Göttingen. Weil er am vergangenen Freitagmorgen, 23. Juli, gegen 06.40 Uhr auf der A 7 zwischen Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und Göttingen eine 30 Jahre alte Autofahrerin mehrfach abrupt ausgebremst und am Überholen gehindert haben soll, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen noch unbekannten Nissan-Fahrer eingeleitet. An dem dunklen Fahrzeug des Mannes waren nach ersten Informationen Kasseler Kennzeichen (KS-) angebracht. Das aggressive Verhalten des unbekannten Autofahrers setzte sich fort. Als die 30-Jährige mit ihrem schwarzen Mercedes A 180 an der Anschlussstelle Göttingen abfuhr, folgte er ihr. An der Ampelanlage zur Kasseler Landstraße musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Der Unbekannte fuhr nach ihrer Schilderung an ihr vorbei und stellte seinen Wagen quer vor den ihren. Sodann stieg er aus und versuchte, ihre Fahrertür aufzureißen, was aufgrund der Verriegelung nicht gelang. Schließlich soll er mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen und auch dagegen gespuckt haben. Anschließend stieg er in sein Fahrzeug und fuhr davon, vermutlich wieder auf die A 7 in Richtung Hannover. Auf der Kasseler Landstraße und an der Autobahnabfahrt Göttingen waren nach Angaben der Frau zu dieser Zeit viele Fahrzeuge unterwegs. Die Polizei nimmt an, dass es Insassen oder auch andere Personen gibt, die das Geschehen an der Ampel beobachtet haben und wichtige Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 oder auch 491-2215 zu melden. pol

