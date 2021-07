Anika Bittner ist Vorsitzende des Frauen Union Kreisverbands

Die Frauen Union Kreisverband Göttingen-Osterode hat sich am Mittwoch, 30. Juni, im Eulenhof in Hörden zur Mitgliedsversammlung getroffen. Sowohl die CDU-Landratskandidatin Marlies Dornieden als auch der CDU-Samtgemeindebürgermeisterkandidat Henning Kunstin waren laut Mitteilung der Frauen Union anwesend. Nachdem die Mitgliederversammlung pandemiebedingt bereits zweimal verschoben werden musste, haben die anwesenden Mitglieder einen neuen Vorstand sowie die Delegierten für den Landes- und Bezirksdelegiertentag gewählt.

Die wiedergewählte Vorsitzende Anika Bittner sagt laut Mitteilung zu ihrer einstimmigen Wahl: „Ich freue mich über das tolle Ergebnis! Trotz der Pandemie in den vergangenen Monaten waren wir nicht untätig. Insbesondere in die Vorbereitungen der Kommunalwahl haben wir uns aktiv eingebracht.“

Viele Frauen wurden für eine Kandidatur gewonnen

So konnten laut Frauen Union unter anderem durch das Mentoringprogramm viele Frauen im gesamten Kreisgebiet für eine Kandidatur gewonnen werden. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Monika Grammel, Vita Obermann und Vanessa Rockendorf gewählt. Komplettiert wird der geschäftsführende Vorstand durch Sylvia Flor-Gerth, die nun das Amt der Pressesprecherin übernimmt sowie Christina Teichmann, die zur Schriftführerin gewählt worden ist. Renate Wagner wird zukünftig als neue Schatzmeisterin die Finanzen der Vereinigung verwalten. Das Amt der Mitgliederbeauftragte wird weiterhin von Gisela Storch ausgeübt. Dem Vorstand gehören außerdem die zwölf Beisitzerinnen Susanne Bergau, Viktoria Blindow, Maria Bock, Marlies Dornieden, Nuray Durkaya-Burchardt, Christel Harnack, Katharina Kunstmann, Cornelia Maraherens, Nicole Salditt, Marlis Schakat, Renate Schopferer und Karin Wode an.

Die CDU-Landratskandidatin Marlies Dornieden berichtete in ihrem Grußwort über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie im Landkreis Göttingen und, dass sie sich mit ihrer Kandidatur für einen neuen Anfang im Landkreis einsetzt: „Mir geht es nicht nur darum, dass die beiden Altkreise Osterode am Harz und Göttingen stärker zusammenwachsen, sondern dass wir auch zusammen wachsen, also unsere Chancen erkennen, Potenziale nutzen und stärker auf die Menschen in der Region hören, was sie eigentlich wollen und worum es ihnen geht.“ Die Vorsitzende führt weiter aus: „Wir werden Marlies Dornieden im Wahlkampf tatkräftig unterstützen und freuen uns, dass mit ihr erstmals eine Frau Landrätin im Landkreis Göttingen werden könnte.“