Ausbau der Göttinger Stadthalle läuft nach Plan

Die Sanierung der Göttinger Stadthalle geht weiter planmäßig voran, die Wiedereröffnung ist für Ende 2022 vorgesehen. Von insgesamt 36 Gewerken sind inzwischen 32 beauftragt. Täglich sind bis zu 18 unterschiedliche Gewerke mit bis zu 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig vor Ort. Das markante Außenbild der Stadthalle – die Kachelfassade – kehrt bereits zurück.

Die Montage der 6.350 Kacheln hat an der Nordseite begonnen. Zwei neue Farbtöne - dunkles Grau und Lila - ergänzen die bekannten fünf Farben. Aus dem Bestand stammen 3.600 Kacheln, die übrigen wurden neu angeschafft. An der Gebäudehülle der Halle steht neben den laufenden Fassaden- und Dachabdichtungsarbeiten in Kürze die Verglasung der bereits eingebauten Fensterelemente an.

Installationsarbeiten haben begonnen

In der Halle werden derzeit neben Betonerhaltungs-, Mauer- und Stahlbauarbeiten auch bereits Putz- und Trockenbauarbeiten ausgeführt. Der Aufzugschacht für den zusätzlichen Aufzug auf der Südseite ist fertiggestellt. Die Rohbauarbeiten für den Technikanbau bzw. die Südterrasse und den Logistikanbau auf der Ostseite sind ebenfalls weitestgehend abgeschlossen.

Alle technischen Ausbaugewerke – Wärme, Kälte, Lüftung, Sanitär, und Elektro – haben insbesondere im Technikanbau unter der Südterrasse mit den Installationsarbeiten begonnen. Auf dem Baugrundstück laufen außerdem Arbeiten zur Grundstücksentwässerung, Kanalsanierungsmaßnahmen der Göttinger Entsorgungsbetriebe und Fernwärmeleitungsarbeiten der Stadtwerke Göttingen.

Fertigstellung der Gebäudehülle ist für 2022 geplant

Die Arbeiten am und im Gebäude sind im Zeitplan. Die Fertigstellung der Gebäudehülle ist für Ende 2021 geplant. Die Fertigstellung des Hallenausbaus ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Die Abnahmen und Inbetriebnahmen sollen im November 2022 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Wiedereröffnung sind ebenfalls für Ende 2022 vorgesehen, so dass die Stadthalle Göttingen voraussichtlich ab Januar 2023 den Veranstaltungsbetrieb wieder aufnehmen kann.

Auf der städtischen Webseite gibt es eine Bildergalerie, die den fortlaufenden Stand der Sanierungsarbeiten dokumentiert. Eine 360-Grad-Tour durch die Baustelle gibt es online unter https://www.goettingen.de/extern/pano360-2/Stadthalle_2020-05-28_Pano-Tour_innen/app-files/index.html.