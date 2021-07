B498 im Harz: Sperrung zwischen Oker und Schulenberg

Aufgrund der Sanierung von Fahrbahnschäden muss die B498 zwischen Oker und Schulenberg voll gesperrt werden. Die Bauarbeiten starten am Montag, 5. Juli, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 9. Juli.

Vollsperrung im Harz – Umleitung

Eine großräumige Umleitung aus Richtung Oker kommend wird über die L501 Richtung Bad Harzburg, die B4 in Richtung Torfhaus und die L504 Richtung Altenau eingerichtet. Aus Altenau und Schulenberg kommend erfolgt die Verkehrsführung in umgekehrter Reihenfolge. Die B498 ist aus Richtung Oker kommend bis „Waldhaus“ frei befahrbar sowie aus Altenau / Schulenberg kommend frei bis „Romkerhall“.

Arbeiten am Fangzaun gehen weiter

Zeitgleich werden an der B498 zwischen Oker und Okertalsperre ab Montag, 5. Juli, die Arbeiten am Fangzaun zur Reduzierung der Steinschlaggefahr an den Rabenklippen wieder aufgenommen. Weil dort streng geschützte Wanderfalken gebrütet hatten, konnten die Arbeiten dort seit März nicht fortgesetzt werden. Zur temporären Sicherung der B498 wurden Big Bags auf halber Fahrbahn aufgestellt und der Verkehr per Ampelregelung halbseitig an der Baustelle vorbei geführt. Die Verkehrsführung ändert sich durch die Bauarbeiten nicht.