Göttinger Kultursommer findet statt

Der Göttinger Kultursommer steht in den Startlöchern. Vom 24. Juli bis 4. September bietet er vielfältige Veranstaltungen und ein kreatives Unterhaltungsangebot. Der Kartenvorverkauf startet am Dienstag, 15. Juni. Göttingens Kulturdezernentin Petra Broistedt sagt: „Der Kultursommer 2021 ist in Sicht, ich freue mich sehr!“ Sie sei zuversichtlich, dass der traditionelle Göttinger Kultursommer in diesem Jahr mit den Figurentheatertagen, dem Larifari-Kindersommer und dem KWP Open-Air-Festival „Musik im Wald“ mit Blick auf die geltenden Abstands- und Hygienebedingungen durchführen werden kann.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und das zeigt sich nicht nur im Programm, sondern auch an den neuen Spielstätten, die die üblichen Veranstaltungsorte ergänzen. Ein Open-Air-Konzert im Brauweg verspricht neben einer tollen Atmosphäre auch genügend Platz für viele Kulturhungrige, ebenso die alte Speditionshalle am neuen Zufall-Lab. Sie ist als außergewöhnlicher Veranstaltungsort neu zu entdecken.

„Was pandemiebedingt verschoben werden musste, findet jetzt einen Platz“

Da sie pandemiebedingt nicht wie üblich im Februar stattfinden konnten, werden die Göttinger Figurentheatertage kurzerhand im Sommer aufgeführt. Damit erweitern sich die üblichen Sparten Musik, Kabarett und Literatur noch um das Genre Figurentheater. „Was pandemiebedingt verschoben werden musste, findet jetzt einen Platz“, unterstreicht Broistedt.

In den Sommerferien bietet auch der Larifari-Kindersommer wieder an vier Wochenenden Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und ihre Familien auf der Open-Air-Bühne des Dots im Börnerviertel in der Barfüßerstr. 12-13. Zum Ende des Göttinger Kultursommers wartet traditionell das Open-Air-Festival „Musik im Wald“ im Kaiser-Wilhelm-Park (KWP) im Stadtwald zwei Festivaltage am 3. und 4. September auf. Neben den Veranstaltungen des Kultursommers, Figurentheaters, LARIFARI-Kindersommers und KWP-Festival, wird auch das Kino Lumière mit seinem Open-Air-Kino die Ferienzeit wieder bereichern. Alle Veranstaltungen finden nach Maßgabe der dann aktuellen Pandemie-Vorschriften statt. Es wird um Verständnis für etwaige Einschränkungen gebeten.

Alle Besucherinnen und Besucher werden darum gebeten, sich vor der Veranstaltung über die individuellen Maßnahmen unter www.kultursommer.goettingen.de oder goe.de/ks21 zu informieren. Der Kartenvorverkauf startet am Dienstag, 15. Juni, im Alten Rathaus, im Freibad im Brauweg, Musa, Theater der Nacht und Zufall Lab. Außerdem im Internet auf www.reservix.de.