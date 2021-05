Goslar. Die Task Force Krad der Polizei kontrollierte am Sonntag die Motorradfahrer im Harz. Dabei wurde auch ein illegales Rennen aufgedeckt.

Kontrollstelle am Parkplatz Dammgraben.

Polizei blitzt Biker mit Tempo 153 in 60er-Bereich im Harz

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative „Sicher durch den Harz“ hat die „Task Force Krad“ der Polizeiinspektion Goslar am Sonntag, 9. Mai, in Kooperation mit dem Landkreis Goslar und dem TÜV-Nord Motorradfahrer im Harz kontrolliert. Dabei wurden mehr als 200 Geschwindigkeitsverstöße gemessen sowie ein illegales Motorradrennen beendet.

An verschiedenen Mess- und Kontrollstellen, bei Tempo- und allgemeinen Verkehrskontrollen galt das Augenmerk verstärkt dem Fahrverhalten der Motorradfahrer und dem technischen Zustand ihrer Maschinen. Das Sommerwetter sorgte zudem allgemein für einen regen Ausflugsverkehr im Harz. Durch die Polizei Goslar war im Vorfeld bereits über mögliche Fahrbahnverschmutzungen durch Holztransporte gewarnt worden.

„Unbelehrbare“ müssen sich für Fehlverhalten verantworten

Eine Vielzahl „Unbelehrbarer“, so die Polizei Goslar, die sich trotz der Sicherheitshinweise auch über die gesetzlichen Bestimmungen hinwegsetzten, müssen sich nun für ihr Fehlverhalten verantworten. Von den 240 Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen 115 Verstöße im Bußgeldbereich. 175 Übertretungen wurden von Motorradfahrern begangen. 19 Zweiradfahrer müssen direkt mit einem Fahrverbot rechnen. Zudem wurden 36 Überholverbotsverstöße sowie 28 Bauartveränderungen registriert, von denen zwei Fälle zum Verbot der Weiterfahrt führten. So war z.B. eine Harley-Davidson durch diverse Um- und Anbauten so stark verändert, dass die Bremsen schlimmstenfalls komplett versagt hätten und daher die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und der Fahrer musste seine Maschine durch ein Abschleppunternehmen nach Hause bringen lassen.

Polizei entdeckt verbotenes Motorradrennen im Harz

Gegen 12.15 Uhr stellten Messbeamte einer Laserkontrolle auf der B498 ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Motorradfahrern, 23 und 24 Jahre alt, aus Berlin fest. Als sie an der Kontrollstelle angehalten werden sollten, wendete einer der beiden sein Motorrad und versuchte zu fliehen. Der Mann konnte noch auf der B498 angehalten und kontrolliert wurden. Gegen beide Motorradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und die Führerscheine vor Ort beschlagnahmt. Zudem wurde festgestellt, dass der 23-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte, sodass gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Polizeikontrolle: Hohe Tempoverstöße durch Motorradfahrer

Negativer „Spitzenreiter“ auf der B498 war ein Kradfahrer in der 60-km/h-Zone, der mit Tempo 153 unterwegs war, im Bereich „Bruchberg“ wurde in der 100-km/h-Zone ein Biker mit Tempo 169 geblitzt und auf der B241, Höhe „Alte Straßenmeisterei“, erreichte ein Motorradfahrer in der 70-km/h-Zone 161 Stundenkilometer. pol/kic

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne