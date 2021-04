FDP-Kreisverband: Konstantin Kuhle als Vorsitzender wiedergewählt

Der Kreisverband Göttingen-Osterode der FDP wählte am vergangenen Wochenende unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen und eines vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzepts in Hann. Münden turnusgemäß einen neuen Kreisvorstand. Dabei wurde der 32-jährige Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle aus Göttingen einstimmig als Kreisvorsitzender wiedergewählt. Unterstützt wird Kuhle durch die wiedergewählten stellvertretenden Kreisvorsitzenden Wolfgang Feike aus Duderstadt und Christiane Brunk aus Göttingen.

Erstmals als stellvertretender Kreisvorsitzender wurde Lukas Germerott aus Osterode gewählt. Sigurd Hille aus Hattorf als Schatzmeister und Patrick Thegeder aus Göttingen als Schriftführer ergänzen den geschäftsführenden Vorstand. Komplettiert wird das Gremium durch die Beisitzer Dr. Hiltrud Sürmann (Göttingen), Mareike Röckendorf (Göttingen), Dr. Thomas Carl Stiller (Adelebsen), Dirk Peter Weiß (Hann. Münden), Lutz Rockendorf (Bad Sachsa), Annette Apel (Rosdorf ) und Jan Risting (Bovenden).

Zur Wahl erklärte Kuhle: „Der FDP-Kreisverband Göttingen-Osterode konnte zuletzt steigende Mitgliedszahlen vermelden. Dieser Zuspruch ist eine wichtige Motivation für die Kommunalwahl am 12. September, bei der die Freien Demokraten in möglichst vielen Gemeinden im Landkreis mit eigenen Listen antreten wollen.“

Über das Kreistagswahlprogramm beraten die Mitglieder der Göttinger FDP am 26. Mai in einer digitalen Veranstaltung. Und über die Kandidaten zur Kreistagswahl am 12. September entscheiden die Liberalen am 29. Mai. kic