Wie können Produkte gut in der Region vermarktet werden?

Wie können Erzeuger und Händler ihre Produkte in der Region nachhaltig und wirtschaftlich vermarkten? Die Idee: ein regionaler Online-Marktplatz. Diesen entwickelt die Hochschule Harz aktuell mit zunächst zwei Nahversorgern aus Osterwieck. Gesucht werden nun weitere interessierte Erzeuger und Händler, die sich beteiligen wollen. Einen ersten Einblick in den Online-Marktplatz erhalten Interessierte im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Hochschule Harz am Dienstag, dem 20. April, jeweils um 10 und um 15 Uhr.

„Wir wollen den Anbietern der Region die Möglichkeit geben, sich miteinander zu vernetzen, und auf diese Weise auch für die Bevölkerung ein attraktiveres Nahversorgungsangebot schaffen“, erklärt Projektmitarbeiter Oliver Otto. So könnten Erzeuger und Händler ihre Produkte zukünftig auf einem gemeinsamen Online-Marktplatz anbieten.

Bürger erhalten dadurch nicht nur einen Überblick über die Lebensmittelvielfalt der Region. Sie können ihre Einkäufe auch bequem vorbestellen. „Auf diese Weise können Anbieter ganz neue Zielgruppen ansprechen“, so Projektmitarbeiterin Anja Klinner.

Zur virtuellen Infoveranstaltung laden Anja Klinner und Oliver Otto von der Hochschule Harz ein. Foto: Hochschule Harz

Die Idee steht für ein regionales Click & Collect-System in der Nahversorgung, das später durch Lieferkonzepte erweitert werden soll. Derzeit sind die Unternehmen Biogemüse Ilsetal und die Schauener Landfleischerei aus der Gemeinde Osterwieck dabei. Beide Anbieter erproben, wie sie Waren online anbieten und die Bestellprozesse umsetzen können.

Gesucht werden weitere Produzenten, Händler und Gemeinden, welche den Online-Marktplatz kostenfrei für sich testen und an der Entwicklung mitwirken wollen.

Das Projekt „Digitales Netzwerk Nahversorgung“ (DiNeNa) in Kooperation mit den Gemeinden Huy und Osterwieck fördern das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der Kreis Harz.

Anmeldung unter https://dinena.hs-harz.de