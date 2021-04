Goslar: Falsche Handwerker erbeuten Tresor

Jürgenohl. Mindestens 100 Kilo schwer ist der Tresor, der bei einem Trickdiebstahl in Jürgenohl gestohlen wurde. Die Polizei Goslar sucht Zeugen.

Zu einem besonders dreisten Trickdiebstahl kam es am Freitagvormittag, 9. April, im Goslarer Stadtteil Jürgenohl.

Gegen 10 Uhr erschien ein Mann an der Haustür eines 74-jährigen Mannes in der Hirschberger Straße und gab vor, von den Wasserwerken zu sein und in deren Auftrag ins Haus zu müssen. Während der 74-Jährige durch den angeblichen „Mitarbeiter“ abgelenkt wurde, entwendeten vermutlich zumindest zwei weitere Täter einen mindestens 100 kg schweren Tresor. Hierin befanden sich Goldschmuck und Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Die Täter schleppten bzw. zogen den Tresor beim Abtransport über einen schmalen Fußweg in Richtung Hirschberger Straße. Dort wurde der Tresor laut Angaben der Polizei, vermutlich gegenüber der Hausnummer 30, in ein bislang unbekanntes Fahrzeug verladen.

Der „Mitarbeiter“ wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, Hochdeutsch sprechend, bekleidet mit blauer Jacke und blauer Hose, Bauchansatz. Die Polizei sucht nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im Bereich Jürgenohl verdächtige Pkw oder Lieferwagen gesehen oder Personen, die die Nachbarschaft ausbaldowert haben könnten? Wer hat am Freitag, 9. April, zwischen 10 und 10.30 Uhr möglicherweise die Verladung des Tresor beobachtet?Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter Telefon 05321 / 3390 entgegen.

Ferner nimmt die Polizei Goslar diesen Vorfall zum Anlass davor zu warnen, leichtfertig Personen ins Haus zu lassen, auch wenn sie sich durch ihr äußeres Erscheinungsbild bzw. ein sicheres Auftreten einen „behördlichen Anstrich“ geben. „Rufen Sie lieber im Zweifelsfall bei der örtlichen Polizeidienststelle oder Ihrem Energieversorger an und vergewissern sie sich von der Rechtmäßigkeit des Erscheinens“, so die Beamten. pol/kic