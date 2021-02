Auf dem Luftbild vom Sonntag sind die Temperaturunterschiede gut auszumachen: Während das Rest-Eis auf dem Kiessee in Göttingen bizarre Muster bildet, liegen auf der Wiese am unteren Bildrand viele Sonnenhungrige und genießen die frühlingshaften Temperaturen.

Bundesweiter Wetterrekord in Göttingen: Laut Deutschem Wetterdienst lag der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Temperatur innerhalb einer Woche bei 41,9 Grad – von minus 23,8 Grad Celsius am 14. Februar kletterte das Thermometer auf plus 18,1 Grad am 21. Februar.

