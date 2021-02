Nach Corona-Infektion: Nicht zu früh Sport treiben

Wer nach einer Corona-Infektion Sport machen möchte, sollte sich in Geduld üben. Darauf weist das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen hin. Im Zweifel gelte: Lieber später als zu früh mit dem Sport beginnen. Ein aktueller Flyer der Stadt zu dem Thema beinhaltet auch ein Ampelsystem, das dabei hilft, das eigene Sportverhalten einzuschätzen.

Dr. Eckart Mayr, Leiter des Gesundheitsamts, betont, dass die Empfehlung zur Geduld gleichermaßen für den Freizeit- und den Hochleistungssport gelte. An Sportler gerichtet empfiehlt er: „Lassen Sie es langsam angehen. Die Erkrankung hat nicht, wie anfangs angenommen, nur Auswirkungen auf die Lunge, sondern kann den gesamten Körper mit nahezu allen Organsystemen einschließlich des Herzens und des zentralen Nervensystems betreffen. Die Heilung dauert mitunter länger.“

Auch ein milder Verlauf sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden

Petra Broistedt, Sozialdezernentin und Leiterin des Corona-Einsatzstabs der Stadt Göttingen, empfiehlt: „Nehmen Sie eine Infektion mit dem Corona-Virus auch bei mildem Verlauf nicht auf die leichte Schulter.“ Wer eine Infektion hinter sich habe, sollte seinen Gesundheitszustand kritisch betrachten. Wenn Krankheitszeichen noch nicht abgeklungen sind, sollte gar kein Sport getrieben werden. „In jedem Fall ist ein Gespräch mit der Hausärztin oder dem Hausarzt zu empfehlen.“

Mitunter seien Untersuchungen beispielsweise des Herz-Kreislauf-Systems und der Lunge notwendig, um Auswirkungen der Infektion auf den Körper genau feststellen zu können – und teils dramatische Spätfolgen zu vermeiden. Das Ampelsystem unterscheidet nach einem Infektionsverlauf ohne Symptome und Beschwerden, einem Verlauf mit Symptomen und abgeklungenen Beschwerden sowie einem Verlauf mit Symptomen und anhaltenden Beschwerden.

Bei Vorerkrankungen gilt besondere Vorsicht

Wer einen Verlauf ohne Symptome hatte und vollständig beschwerdefrei ist, kann moderat und ohne Bedenken wieder mit dem Sport beginnen. Wer einen Verlauf mit Symptomen hatte und vollständig beschwerdefrei ist, kann ebenfalls moderat wieder mit dem Sport beginnen – es sei denn, es liegen Vorerkrankungen von Herz und/oder Lunge vor. Wer einen Verlauf mit Symptomen hatte und noch Beschwerden hat, etwa in Form von Abgeschlagenheit und Leistungseinschränkung, sollte auf jeden Fall eine kardiologische Untersuchung in Betracht ziehen. Damit sollen Veränderungen des Herzen ausgeschlossen werden. Den Sport erst nach einer kardiologischen Diagnostik und Beurteilung wiederaufnehmen. „Hören Sie auf Ihren Körper. Das kann im Zweifel Ihr Leben retten“, so Dr. Eckart Mayr.

Die Idee für den Flyer entstand während eines fachlichen Austauschs des Gesundheitsamts mit Sportvereinen und dem Stadtsportbund. Verteilt wird der Flyer in diesen Tagen über die Sportvereine. Zudem ist er downloadbar unter den Corona-Infos im Internet auf www.goettingen.de. kic