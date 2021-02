Raub auf Supermarkt in Göttingen: Täter festgenommen

Nach dem Überfall auf einen Supermarkt in der Groner Straße am Montagabend konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, lauerte der Mann ersten Ermittlungen zufolge kurz nach 21 Uhr einem 27-jährigen Angestellten im Bürobereich auf, schlug diesem ins Gesicht und entriss ihm die mitgeführte Kassenschublade. Mit einer Beute von mehreren tausend Euro Bargeld flüchtete der Räuber über ein Vordach.

Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte der 27 Jahre alte Täter in unmittelbarer Nähe von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er massiven körperlichen und verbalen Widerstand. Ein Polizist wurde an der Hand verletzt. Die Beamten nahmen den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mann mit zur Dienststelle. Er stand zur Tatzeit vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann wegen Verhaltensauffälligkeiten in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. pol