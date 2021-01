Goslar/Northeim. Der Landkreis Goslar meldet mit Stand 24. Januar 171 akute Corona-Erkrankungen. Der Inzidenzwert lag am Sonntag bei 48,6. Insgesamt sind im Landkreis Goslar 1.319 Covid-19-Erkrankungen verzeichnet. Davon sind 1.077 Personen wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona verstorbenen Menschen liegt bei 71. Die laut Verwaltung 171 akut erkrankten Menschen sind gemeldet in: Bad Harzburg 44, Braunlage 2, Clausthal-Zellerfeld 15, Goslar 51, Langelsheim 8, Liebenburg 8, Lutter am Barenberge 0, Seesen 18 und Vienenburg 25.

Im Landkreis Northeim sind seit Beginn der Corona-Pandemie 1.270 Corona-Infektionen gemeldet geworden. Insgesamt 1.039 Personen gelten als genesen. Das meldete die Verwaltung am Freitag. Der Inzidenzwert liegt laut Lagebericht der Landesregierung mit Stand 24. Januar bei 53,7.

Im Landkreis Northeim sind am Freitag 212 akut infizierte Personen bestätigt worden: Bad Gandersheim 8, Bodenfelde 15, Dassel 22, Einbeck 47, Hardegsen 8, Kalefeld 8, Katlenburg-Lindau 8, Moringen 37, Nörten-Hardenberg 6, Northeim 41 und Uslar 12. Mit oder am Corona-Virus verstorben sind 19 Personen. rtl

