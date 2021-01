Veilchen verpassen Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga eine bittere Pleite kassiert und steckt nun noch tiefer im Tabellenkeller als zuvor. Das Team von Headcoach Roel Moors verlor am Freitagabend gegen Rasta Vechta mit 90:102 (86:86, 47:34) nach Verlängerung. In der zweiten Hälfte gaben die Veilchen einen deutlichen zweistelligen Vorsprung aus der Hand, die Gäste hingegen zogen mit ihrem dritten Sieg in Serie in der Tabelle an den Südniedersachsen vorbei. Bester Veilchen-Werfer war Luke Nelson mit 23 Punkten. Für Vechta traf Jean Salumu am häufigsten (22 Zähler). „Ich bin natürlich sehr enttäuscht. Wir haben das Spiel an Vechta gegeben“, sagte Moors anschließend.

Die Veilchen, die auf Will Rayman (Verletzung am Sprunggelenk) verzichten mussten, starteten mit viel Energie in die Partie. Einen Salumu-Dreier konterte Nelson zum 5:3 (2.), Harper Kamp und Aubrey Dawkins trafen zum 11:8. Doch Vechta behielt die Ruhe und antwortete mit einem 0:7-Lauf. Dennis Clifford baute die Rasta-Führung durch ein Drei-Punkte-Spiel auf 13:18 aus, aber die Göttinger zeigten sich verbessert in der Verteidigung und legten ihrerseits einen 7:0-Lauf hin. Mit einem 20:20 ging es in die erste Pause.

Veilchen ziehen davon

Im zweiten Abschnitt bestraften die Gäste Unaufmerksamkeiten der BG und eroberte sich einen kleinen Vorsprung (23:27/13.). Dawkins brachte die Gastgeber heran und zwang Päch zu seiner ersten Auszeit. Die verpuffte, Dawkins und Mathis Mönninghoff trafen von außen, Deishuan Booker klaute Jannes Hundt den Ball und schloss den 10:0-Lauf zum 33:27 ab (16.). Päch musste die nächste Auszeit nehmen. Offensiv lief es danach wieder etwas besser für Vechta, doch die Veilchen hatten Selbstvertrauen getankt und hielten den Abstand konstant. Dank einer guten Trefferquote von der Freiwurflinie zogen die Göttinger bis zur Pause auf 47:34 davon.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Vechta sich zurück in die Partie zu kämpfen und verkürzte durch fünf Zähler in Folge von Neuzugang Jesse Hunt auf 49:39 (22.). Aber die Veilchen ließen die Gäste nicht weiter herankommen. Etwas Glück kam auch hinzu, als ein Dreier-Versuch von Nelson hoch vom Ring absprang und dann doch noch durch den Korb fiel (60:46/25.). Einen Dreier von Vechtas Robin Christen zum 66:56 konterte Nelson Weidemann durch ein Drei-Punkte-Spiel zum 69:56 (29.). Doch Christen lief nun von außen heiß, bis zum Drittelende verkürzte Vechta auf 69:61.

Die Gäste gleichen aus

Der Vorsprung war wenig später völlig aufgebraucht. Der bis dahin relativ blasse Salumu glich durch acht Zähler in Folge zum 69:69 aus (32.). Kamp traf zwar zum 73:70, doch die BG leistete sich ausgerechnet in dieser Phase unnötige Ballverluste. Prompt gingen die Gäste zum ersten Mal seit der neunten Minute wieder in Front (73:75/34.). Das Momentum wechselte nun, Josh Young und Stefan Peno versenkten zwei Dreier zum 75:81 (36.). Aber die Veilchen wehrten sich und zeigten ihr Kämpferherz. Dawkins besorgte per Dreier den Ausgleich zum 83:83 (39.), 32 Sekunden vor dem Ende brachte Tai Odiase die BG durch ein Drei-Punkte-Spiel wieder in Front (86:85). Young traf im Gegenzug nur einen Freiwurf, Nelson verpasste im Anschluss jedoch den siegbringenden Dreier – Verlängerung.

„Wir hatten offensiv und defensiv einen guten Rhythmus“

Den besseren Start in die zusätzlichen fünf Minuten hatte Vechta, die Veilchen blieben aber dran (89:90/43.). Nach einem Drei-Punkte-Spiel von Peno zum 89:93 verpassten es die Göttinger im Gegenzug zu punkten. Rasta setzte sich ab und spätestens nach einem technischen Foul gegen den Göttinger Coach 30 Sekunden vor Schluss war die Partie entschieden.

„Wir hatten offensiv und defensiv einen guten Rhythmus, den wir leider nicht 40 Minuten halten konnten“, sagte Moors nach der Partie. „Wir haben sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen – auch unsere erfahrenen Spieler. Wenn ein Gegner den Vorsprung kleiner werden sieht, glaubt er wieder an einen Sieg. Das ist heute passiert. Unser schlechtes Gamemanagement war enttäuschend.“