Unbekannte klauen einem Schäfer in Niedersachswerfen den Hütehund

Biene ist unauffindbar. Seit fünf Tagen ist die Schäferhündin spurlos verschwunden. Dieter Fromm kann es noch immer nicht fassen. „Biene ist geklaut worden“, sagt er. Fromm kennt seine dreijährige Hündin von klein auf. Er hat sie ausgebildet. Sie sei ein sehr guter Hütehund. „Sie würde niemals weglaufen und die Herde im Stich lassen.“

Dieter Fromm ist Schäfer. Seit 54 Jahren ist die Arbeit sein Leben. Ein harter Job, aber sein Traumberuf. „Hast du Tiere, musst du 365 Tage im Jahr für sie da sein“, sagt er. „Mein Urlaub ist, wenn ich den Stall öffne und meine Schafe auf die Weiden führe.“ In der Natur könne er für den Moment alle Sorgen vergessen. Dort wird der Kopf frei vom Stress und den ökonomischen Schwierigkeiten, die jeden Landwirt im Alltag belasten.

Biene war in der Tatnacht nicht allein

Er wohnt am Kirchberg in Niedersachswerfen. 150 Meter vom Haus entfernt steht ein alter Stall. Dort nutzt er die Zwinger als Schlafplatz für seine Hunde. Biene war in der Tatnacht nicht allein. Ihre Tochter Dame war nebenan. Beide Zwinger standen offen. Auch Dame sollte entführt werden. Aber das misslang den Dieben. Pierre Fromm, Dieters Sohn, ahnt den Grund: „Dame fremdelt mehr. Sie ist nicht so zutraulich wie Biene. Sie hat sich nicht mitnehmen lassen.“

Sind Tierschützer die Täter? Wollten sie die Hunde befreien? Aber warum? Hirtenhunde haben erfüllte Tage mit viel Bewegung auf freiem Gelände. Der überdachte Schlafplatz, der auch Schutz vor Wind und Wetter ist, macht ihnen nichts aus.

Fromm ist überzeugt: Diebe waren am Werk

Diebe waren am Werk. Davon ist Fromm überzeugt. Hätten die Täter Biene nur freilassen wollen, wäre die Hündin sofort zu ihm nach Hause gelaufen. „Ganz sicher.“ Und da ist noch etwas. Ein paar Tage zuvor waren frühmorgens in der Nähe Spuren im Schnee. Autoreifen und Fußabdrücke. Seitdem war eine Fotofalle, die an einer Birke hing und das Areal überwachen sollte, verschwunden. „Vielleicht besteht da ein Zusammenhang“, meint Dieter Fromm.