Großes Feuer in Hann. Mündener Altstadt

In einem Fachwerkhaus an der Einmündung Wallstraße/Aegidiiplatz in Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist am Samstagmorgen 7.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das meldet die Polizei. Demnach griffen die Flammen von dort auf angrenzende Gebäude über. Menschen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen gibt es aber bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Es sind mehrere Feuerwehren im Einsatz. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

