Polizei am Wochenende wieder im Oberharz unterwegs

Die Polizei ist an diesem Wochenende mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen wieder verstärkt im Oberharz unterwegs. Das meldet sie am Samstagmorgen auf den Sozialen Netzwerken Facebook und Twitter. Ebenda informiert die Polizei über die aktuelle Verkehrslage vor Ort. In der Meldung wird weiter gebeten, unbedingt die Rettungswege freizuhalten. Außerdem ist im Bereich der Zufahrten zu Wald- und Forststraßen das Parken nicht gestattet. Im gesamten Bereich aller Ski- und Rodelhänge im Oberharz besteht täglich in der Zeit von 6 bis 21 Uhr die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

