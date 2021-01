Lebendes Meerschweinchen in Plastiktüte entsorgt

Auf einem Parkplatz in Bad Gandersheim hat ein Passant eine verdächtige Kunststofftüte entdeckt und den Fund der Polizei gemeldet. Der Melder fand die Tüte, in der sich etwas bewegte, am Mittwoch, 20. Januar, gegen 13.30 Uhr im Bereich des Parkplatzes der Firma Auer Lightning in Brunshausen. Die alarmierten Beamten der Polizei Bad Gandersheim stellten schließlich fest, dass sich in der Tüte ein lebendes Meerschweinchen befand. Das Tier wurde dem Tierschutz Bad Gandersheim übergeben. Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder