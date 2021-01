Basketball: Veilchen-Fans können Teil des „Papplikums“ werden

Gerade in sportlich nicht ganz einfachen Zeiten fehlt den Basketballern der BG Göttingen die Unterstützung ihrer Fans noch mehr. Die enthusiastische Stimmung hat den Veilchen bei so manchem engen Spiel einen zusätzlichen Schub gegeben. Speziell die Rückkehr des langjährigen BG-Trainers Johan Roijakkers mit seinem neuen Team Brose Bamberg wäre für die BG-Anhänger ein ganz besonderes Spiel geworden.

Auch wenn die Fans aufgrund der Corona-Pandemie am Freitag, 29. Januar, ab 20.30 Uhr nicht live in der Sparkassen-Arena vor Ort sein dürfen, können sie ihre Unterstützung zeigen und einen Platz im „Papplikum“ buchen. Für die Pappfiguren wird ein hochformatiges Foto des Ticket-Käufers vor neutralem Hintergrund benötigt – am besten natürlich im Fan-Outfit. Einen Bonus gibt es noch dazu: Wer sich einen Platz für das Bamberg-Spiel sichert, ist automatisch auch bei der Partie gegen Alba Berlin am Dienstag, 2. Februar, (20.30 Uhr) dabei.

Am Ende der Saison werden die Aufsteller vom Team signiert und können abgeholt werden

Die Tickets können Fans wie zuvor in fünf verschiedenen Kategorien buchen. BG-Anhänger, die bereits einen Pappaufsteller bestellt haben, brauchen diesen nicht noch einmal zu buchen, sondern benötigen nur das Ticket. Die Pappfiguren werden am Ende der Saison vom Team signiert und können dann vom Besitzer in der BG-Geschäftsstelle abgeholt werden.

Die Karten sind als Print@Home-Variante hier im Online-Ticketshop erhältlich. Alle weiteren Informationen zum „Papplikum“ unter www.bggoettingen.de.