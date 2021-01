Insgesamt 65 Einsatzkräfte waren vor Ort in beim Brand in der Marktstraße in Lindau.

Alarm in Lindau: Küche brennt in Wohnhaus

Sirenengeheul in Lindau: Polizei und Feuerwehr war am Montag, 18. Januar, gegen 10 Uhr via Notruf ein Küchenbrand in Lindau gemeldet worden. Umgehend alarmierte die Northeimer Leitstelle über Sirene und digitale Funkmeldeempfänger vier Feuerwehren, den Gemeindebrandmeister von Katlenburg-Lindau, die Drehleiter der Feuerwehr Northeim sowie den Rettungsdienst.

Sofort rückten die Wehren aus Lindau, Gillersheim, Katlenburg und Wachenhausen zur Brandbekämpfung in die Markstraße nach Lindau aus. Die Feuerwehrkräfte aus Lindau, die als erste vor Ort waren, trafen die Hausbewohner bereits vor dem Haus an. Diese versicherten, dass sich keine weitere Person mehr im Haus aufhielt. Offene Flammen waren nicht zu erkennen.

Nachdem weitere Einsatzkräfte eingetroffen waren, begaben sich zwei Feuerwehrleute mit Atemschutz und Löschmittel in das Haus. Dort fanden sie auf dem Herd in der Küche Styropor und andere Gegenstände vor, die noch glimmten. Die Feuerwehrleute legten alles in eine Zinkwanne und brachten es ins Freie.

Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte vor Ort

Anschließend wurden die verrauchten Wohnräume mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Atemschutzträger die sich in dem Gebäude befanden, wurden durch die Einsatz-Hygienegruppe der Feuerwehr Wachenhausen mit frischen Einsatzsachen versorgt. Die mit Rauch kontaminierten Einsatzsachen werden einer Spezialwäsche unterzogen. Die Drehleiter der Feuerwehr Northeim musste nicht eingesetzt werden. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei vor Ort. Es entstand nur geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.