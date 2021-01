Waldpädagogikzentren als außerschulische Lernstandorte anerkannt

Zu den vielfältigen Aufgaben der Niedersächsischen Landesforsten gehören neben der Waldpflege und Waldbewirtschaftung auch der Naturschutz und die Bildungsarbeit. Die von den Landesforsten betriebenen Waldpädagogikzentren (WPZ) sind nun vom Niedersächsischen Kultusministerium in das Netzwerk der anerkannten außerschulischen Lernstandorte BNE aufgenommen worden. Dazu zählen auch WPZ Harz - Haus Ahrendsberg und Harz-Wald-Haus - sowie das WPZ Göttingen - RUZ Reinhausen, Haus Rotenberg und Haus Steinberg. Das teilt das Kultusministerium unserer Zeitung mit.

„Das ist ein toller Erfolg und eine hohe Anerkennung für die jahrzehntelange, intensive Bildungsarbeit der Landesforsten. Sie blicken auf eine 60- jährige Erfahrung in der forstlichen Bildungsarbeit zurück, beginnend mit den ersten Waldeinsätzen von Jugendlichen im Harz. Informations- und Bildungseinrichtungen wie diese tragen dazu bei, dass unsere Schülerinnen und Schüler gut auf ein Leben in dieser sich verändernden Welt vorbereitet werden. Mit der Aufnahme in das Netzwerk der anerkannten außerschulischen Lernstandorte BNE möchte das Land einen Beitrag leisten, die Bildungsarbeit der Einrichtungen zu unterstützen, sie in Niedersachsen noch bekannter zu machen", betonte Minister Grant Hendrik Tonne.

Der Mehrtagesbetrieb mit Jugendwaldeinsatz oder Klassenfahrten ist ein Alleinstellungsmerkmal

In Niedersachsen stehen derzeit elf Waldpädagogikzentren zur Verfügung, darunter neun Häuser mit Mehrtagesbetrieb in Form von Jugendwaldeinsätzen bzw. Klassenfahrten. Dieser Mehrtagesbetrieb mit Jugendwaldeinsatz ist als Alleinstellungsmerkmal zu werten: Jugendliche arbeiten zusammen mit Forstwirten an realen Lernanlässen in Bezug zu nachhaltiger Waldentwicklung. Als Ziel des pädagogischen Angebots für den gesetzlichen Bildungsauftrag wird die Bedeutung des Waldes als wichtige Lebensgrundlage vermittelt. Dabei werden fächerübergreifende Ansätze mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten im Sinne von BNE für das pädagogische Konzept genannt.