Harz: Behörden sind wieder mit vereinten Kräften vor Ort

Die Polizei sowie die Ordnungskräfte vom Landkreis Goslar und den Oberharz-Kommunen sind an diesem Wochenende, 16. und 17. Januar, wieder mit einem Großaufgebot auf einen möglichen Besucherandrang in den Wintersportgebieten reagieren. Landrat Thomas Brych unterstreicht in einer Mitteilung an unsere Zeitung nochmals den Appell, Ausflüge in den winterlichen Harz gänzlich zu unterlassen: „Ausflüge zu touristischen Zwecken haben in der aktuellen Situation keinen Platz und sind auch nicht im Sinne des bestehenden Lockdowns. Das Infektionsgeschehen ist vielerorts sehr, sehr angespannt, die Krankenhäuser sind voll und die Anzahl der Todesfälle steigt deutlich. Es liegt daher an jedem von uns, einen Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten.“

Viele Komponenten des breitangelegten Maßnahmenbündels hätten laut Brych bereits am vergangenen Wochenende optimal ineinandergegriffen. Dennoch habe vor allem hinsichtlich der Maskenpflicht auf Parkplätzen und den Rodelhängen nachgebessert werden müssen.

Allgemeinverfügung ergänzt

Der Landkreis hat daher die bestehende Allgemeinverfügung entsprechend ergänzt, und die Rodelhänge an denen die Maskenpflicht gilt, konkret benannt. Ferner weist der Landkreis darauf hin, dass das Essen und Trinken oder das Rauchen einer Zigarette in den Bereichen mit Maskenpflicht verboten sind. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Die betroffenen Oberharz-Kommunen und die Verwaltung des Nationalparks Harz haben sich darauf verständigt, die Ski-Loipen nicht zu spuren. Die Möglichkeiten, Ski-Langlauf vernünftig und sicher auszuführen, sind damit nicht gegeben. Auch an diesem Wochenende wird verstärkt auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet. Neben gezielten Ansprachen werden Verstöße mit empfindlichen Bußgeldern geahndet. Falls nötig, werden die Behörden auf die Verkehrssituation mit Straßensperrungen reagieren und falschgeparkte Fahrzeuge abschleppen. Landrat Brych hofft, dass das Wochenende ruhig bleibt und setzt dabei vor allem auf die Vernunft und Einsicht der Menschen: „Aktuell ist es für uns alle nicht leicht. Die Zeit der Einschränkungen wird aber auch wieder enden. Bis es soweit ist, bitte ich jedoch um Rücksicht und Vernunft.“

An und auf folgenden Rodelhängen gilt die Maskenpflicht:

Gemeindegebiet Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld:

- Rodelhang „Ping“ an der Spiegelthaler Straße in Zellerfeld einschließlich der dortigen Parkflächen- Rodelbahn am „Ziegenberg“ in Buntenbock einschließlich der unterhalb liegenden Wiesenfläche- Rodelhang unterhalb des „Dammhauses“ an der B 242 einschließlich der umliegenden Parkflächen- Ski- und Rodelhang „Auf der Rose“ in Altenau einschließlich der beiderseits neben dem dortigen Friedhof liegenden Parkflächen- Ski- bzw. Rodelhang am „Skilift Am Rinderkopf“ auf Torfhaus einschließlich des vorgelagerten Parkplatzes- Rodelhang am „Rodellift Torfhaus“ auf Torfhaus

Gemeindegebiet Stadt Goslar:

- Ski- und Rodelgebiet am Bocksberg, Hahnenklee

Gemeindegebiet Stadt Braunlage:

- Rodelbahn Mittelstation am Wurmberg - Ski- und Rodelhang am Hexenritt einschließlich unmittelbarer Zuwegungen und Parkflächen - Ski- und Rodelhang Skiwiese am Rathaus einschließlich unmittelbarer Zuwegungen - Ski- und Rodelhang am Hasselkopf - Ski- und Rodelhänge im Skizentrum Sonnenberg einschließlich unmittelbarer Zuwegungen und Parkflächen - Rodelwiese Teichtal einschließlich Parkplatz Am Kurpark - Ski- und Rodelhänge Matthias-Schmidt-Berg einschließlich unmittelbarer Zuwegungen und Parkflächen - Skizentrum Am Brande einschließlich Parkfläche - Rodelhang Hasental einschließlich unmittelbarer Zuwegung