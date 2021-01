Einbeck: Frontal mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen

Am Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße 3 zwischen Langenstruck und Ammensen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Demnach gab ein Mann aus Einbeck an, dass er mit seinem Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten B 3 in Richtung Einbeck unterwegs war, als ihm in einer leichten Rechtskurve ein schwarzer Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Er versuchte noch auszuweichen, konnte einen frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der vermeintliche Fahrer des schwarzen Pkw, der noch auf dem Fahrersitz saß, erklärte den Beamten, dass seine Begleiterin, die auf dem Beifahrersitz notärztlich versorgt wurde, den Pkw gefahren hätte.

Die beiden Männer werden leicht, die Frau schwer verletzt

Es sei ihnen dann auf auf ihrem Fahrstreifen ein Pkw entgegengekommen. Nach dem Zusammenstoß hätte er dann seine Freundin auf den Beifahrersitz gesetzt. Aufgrund der Spurenlage konnten die Angaben des Mannes allerdings widerlegt werden, sodass nur er als Fahrer in Betracht kam. Ermittlungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er gab dann schließlich zu, dass er am Steuer des schwarzen Pkw gesessen hatte. Die beiden männlichen Beteiligten wurden bei diesem Unfall leicht, die Frau schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die beiden schwer beschädigten Pkw mussten abgeschleppt, die Bundesstraße für circa dreieinhalb Stunden gesperrt werden.