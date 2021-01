UMG zeigt Einblicke in die COVID-Intensivstation

Es sind eindringliche Bilder und Worte aus der COVID-Intensivstation der Universitätsmedizin Göttingen. In einem kurzen Video nehmen die Ärzte und Pflegekräfte in Schutzanzügen den Zuschauer mit auf die Station und berichten von ihrem Alltag mit der Pandemie, der keiner ist: „Ich arbeite seit 23 Jahren hier, so etwas wie jetzt gerade habe ich in all den Jahren noch nie erlebt“, sagt eine Frau. Das medizinische Personal berichtet von schweren Verläufen und appelliert an alle – appelliert, die Regeln einzuhalten.

Video: Uniklinik Göttingen zeigt Arbeit auf COVID-Intensivstation