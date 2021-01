Feuerwehr rettet Biber

Ab und an muss die Feuerwehr auch mal ein Tier retten, aber der Einsatz, zu dem die Feuerwehr Hann. Münden am Mittwoch, 6. Januar, um 17.25 Uhr alarmiert wurde, galt einem in der Region noch nicht wieder ganz so häufig angesiedelten Tier: einem Biber. Der Biber war, wie die Feuerwehr berichtet, scheinbar unbeabsichtigt in einen stillgelegten Teil einer noch auf niedersächsischem Gebiet liegenden Schleusenanlage in der Nähe von Wilhelmshausen (Hessen) gelangt.

Einsatzkräfte taufen das Tier an Ort und Stelle Justin – wie der Popstar

Nun kam er aus diesem ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. Vor Ort konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Biber mit Hilfe eines Keschers aus seiner unglücklichen Lage befreien. Noch an der Einsatzstelle tauften sie das Tier „Justin“. Danach wurde Justin wieder „auf freien Fuß“ gesetzt.