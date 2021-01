Bund fördert Breitbandausbau im Landkreis Göttingen

Farbige Leerrohre, in die später die Glasfaserkabel verlegt werden, liegen an einer Straße. Symbolbild

Der Bund fördert den Glasfaserausbau für schnelles Internet in Gewerbegebieten des Landkreises Göttingen in vorläufiger Höhe von 1.800.000 Euro. Das entspricht einer voraussichtlichen Förderquote von 50% der geschätzten zuwendungsfähigen Ausgaben, zitiert die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) in einer Mitteilung die atene KOM GmbH, Projektträgerin des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

„Nach Ende der Maßnahmen werden vorerst sechs Gewerbe- und Industriegebiete mit mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch versorgt“, erläutert Landrat Bernhard Reuter (SPD) gegenüber der WRG. „So kommen wir dem Ziel ein Stück näher, unsere Unternehmen mit einem zukunftsorientierten und leistungsfähigen Breitbandnetz auszustatten.“ Die WRG hatte im Auftrag des Landkreises Göttingen im Mai 2020 im Rahmen des sogenannten „Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete“ mehrere Anträge auf Förderung unterversorgter Gewerbe- und Industriegebiete gestellt.

Insgesamt wurden neun Gewerbegebiete in die Förderung aufgenommen

Marc Diederich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, erläutert die Förderung: „Bei diesem Sonderprogramm wurde der Bandbreitenbedarf eines Unternehmens rechnerisch auf Basis der internetverbundenen Arbeitsplätze, sowie per Internet gesteuerter Betriebsmittel – beispielsweise Maschinen – ermittelt. Als unterversorgt wurde ein Unternehmen bewertet, wenn der Unternehmensleitung plus jedem weiteren internetverbundenem Arbeitsplatz oder Betriebsmittel nicht mindestens 30 Mbit/s zur Verfügung standen. Wenn mindestens drei Unternehmen in einem Gewerbegebiet unterversorgt waren, wurde dieses förderfähig.“

In Absprache mit den Gemeinden des Landkreises Göttingen wurden insgesamt neun Gewerbegebiete in die Förderung aufgenommen. Für sechs davon liegen laut der Mitteilung der WRG bereits vorläufige Bescheide des Fördermittelgebers vor. Dazu gehören die Gewerbegebiete Bostal-Euzenberg und Breiter Anger in Duderstadt, der Gänsewinkel in Hörden, Die Bilshäuser Straße/Neue Welt in Wulften, außerdem die Gewerbegebiete Aue/Zum Birkenkreuz in Herzberg und Rudolf-Diesel-Str./Stockenbleek in Hattorf. Für die Gewerbeparks in Osterode und Bad Grund stehen die Entscheidungen noch aus.

Schnelles Internet wird auch für Schulen gefördert

Bereits im Juli des vergangenen Jahres wurden Zuwendungen des Bundes für den Landkreis Göttingen für den so genannten „Sonderaufruf Schule“ bewilligt. Dabei ging es um den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen der Region. So wurden etwa die Osteroder Grundschulen Lasfelde, Dreilinden, Am Jacobitor und Sösetal in die Förderung aufgenommen. Der Förderantrag war ebenfalls im Auftrag des Landkreises Göttingen durch die WRG gestellt worden.