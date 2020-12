Corona: Online-Plattform vernetzt digitale Hilfsangebote

Das Kreishaus in Göttingen.

Auf Beschluss des Kreistags tritt der Landkreis Göttingen dem Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ bei (wir berichteten). Die Kreisverwaltung hat diesen Beschluss jetzt umgesetzt. "Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist ein wesentliches politisches Ziel des Landkreises Göttingen. In der Corona-Pandemie mit ihren Folgen für das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben ist dieser Zusammenhalt zugleich schweren Belastungen und hohen Anforderungen ausgesetzt", heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Hier setze das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ an.

Projekte und Hilfsangebote organisieren

Die Online-Plattform wirbt für digitale Projekte und Hilfsangebote, organisiert virtuelle Vorträge und Diskussionen. Das Referat Demografie und Sozialplanung trägt Projekte aus dem Kreisgebiet zusammen, berät und motiviert Akteure, ihre Angebote auf der Plattform einzustellen und ist Ansprechstelle für Fragen zu diesem landesweiten Bündnis.

Institutionen und Initiativen aus dem Landkreis bekommen Auskünfte zum „Bündnis Niedersachsen hält zusammen“ unter Telefon 0551-5252665 oder E-Mail an dingerdissen@landkreisgoettingen.de Weitere Informationen gibt es unter www.niedersachsen-haelt-zusammen.de. kic