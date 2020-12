Braunlager Tourismus sagt die großen Winter-Events ab

Von Michael Eggers

Das war es. Im Grunde ist es keine Überraschung mehr, dass Cathleen Hensel, die Geschäftsführerin der Braunlage-Tourismus-Marketing-Gesellschaft (BTMG), das Winterfest in St. Andreasberg und die Winterparty in Braunlage absagt. Sie teilte der Goslarschen Zeitung mit, dass beide Events wegen der Corona-Krise ausfallen müssen. Derzeit geht ohnehin wegen des zweiten Lockdowns in der Pandemie nichts. Die Tourist-Infos in allen Orten sind mit Ausnahme Hohegeiß‘ geschlossen (in dem Bergdorf ist eine Postagentur integriert) und alle Veranstaltungen in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren sind abgesagt, „dabei hatte ich mich unter anderem so auf das Weihnachtskonzert mit Maike Switzer gefreut“, sagt Cathleen Hensel.

Die BTMG-Geschäftsführerin hofft, dass im Februar vielleicht kleinere Veranstaltungen wieder möglich sind. Dabei denkt sie unter anderem an eine Wiederbelebung der Konzert-Reihe im Kurgastzentrum. „Im Oktober hatten wir ja Events für bis zu 100 Zuschauer angeboten“, sagt sie. Dabei seien einheimische Künstler aufgetreten, denen sie noch einmal für diese Unterstützung dankt.

In diesem Zusammenhang teilt Cathleen Hensel mit, dass es dabei zunächst auch Überlegungen gegeben habe, mit dem neuen Kulturverein Kult gemeinsam etwas anzubieten. Aber auch das sei wegen des zweiten Lockdowns erst einmal nicht weiter verfolgt worden. „Es ist halt schwierig derzeit“, meint sie. Was allerdings möglich sein müsste, seien bei entsprechender Schneelage die Gestaltung von Schneefiguren. „Diese Skulpturen waren vor allem bei den Winterfesten in früheren Zeiten eine der Attraktionen“, sagt Cathleen Hensel. Die BTMG-Geschäftsführerin würde sich dabei wünschen, dass Bürger aus allen drei Orten in ihren Gärten diese Schneefiguren schaffen. „Das geht auch jetzt in der Corona-Krise“, meint sie.