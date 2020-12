Cheforganisatorin Martina Rülke übergibt eine Weihnachtsüberraschung an einen Trucker.

Rosdorf Da der Trucker-Stammtisch Corona-bedingt abgesagt wurde, verteilten die Beamten kleine Weihnachtsüberraschungen an Lkw-Fahrer.

Polizei Göttingen verteilt Weihnachtspakete an Trucker

Durch den Corona-bedingten Entfall des beliebten Truckerstammtisches der Autobahnpolizei Göttingen sollte die Veranstaltung zum Jahresende mit dem "Weihnachtstammtisch" wieder aufgelebt werden. Da auch das aufgrund der stetig steigenden Infektionszahlen in der Form nicht möglich war, ist das Team der Autobahnpolizei Göttingen auf der Rastanlage Göttingen an Berufskraftfahrer herangetreten, um kleine "Weihnachtsüberraschungen" zu verteilen.

"Wir wollen in dieser Zeit, in der keine Fernfahrer-Stammtische stattfinden können, den Dialog mit dieser wichtigen Berufsgruppe aufrechterhalten. Viele Berufskraftfahrer waren dankbar und freuten sich auch außerhalb unserer üblichen Kontaktaufnahmen über Gespräch und Geste - gerade in der aktuell schwierigen Zeit", kommentierte Polizeihauptkommissarin und Hauptorganisatorin Martina Rülke die Aktion.

In der kleinen "Weihnachtsüberraschung" befanden sich neben Informationen zu speziellen Themen der angesprochenen Berufsgruppe, Schutzmasken von DocStop und vom LMC Logistik und MobilitätsCluster Göttingen, Werbematerial verschiedener Unterstützer des Fernfahrer-Stammtisches Göttingen sowie Gebäck und Obst.