Die 9. Ausgabe des „X-Mas Rock“ findet online statt

Göttingen. Das Rockkonzert in der Weihnachtszeit wird in diesem Jahr wegen der Pandemie als Youtube-Stream gezeigt.

Der Verein Kreuzberg on Kultour veranstaltet am 27. Dezember bereits zum neunten Mal das x-mas-Rock-Konzert nach den Weihnachtsfeiertagen. In diesem Jahr findet das Event corona-konform im Internet auf dem Youtube-Kanal des Vereins statt. 12 Bands – viermal so viele wie im vergangenen Jahr – werden ab 21 Uhr zu sehen und vor allem zu hören sein.

„Wir freuen uns, dass kurzfristig so viele regionale Bands zugesagt haben, unseren online x-mas Rock zu unterstützen. Da zurzeit Treffen von mehr als zwei Haushalten und somit gemeinsame Aufnahmen verboten sind, mussten größtenteils schon vorher produzierte, aber bisher fast ausschließlich unveröffentlichte Konzertmitschnitte zusammengestellt und mit neuen und exklusiven Ansagen versehen werden“, so Dana Rotter, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Kreuzberg on KulTour, die dieses Erfolgsformat seit seinem Beginn im Jahr 2012 mitorganisiert.

Auf Youtube und Radio Leinewelle ist das Konzert weltweit empfangbar

Die Veranstaltung stand wegen des Pandemiegeschehens lange auf der Kippe: „Immer näher rückte der Termin und immer mehr stellten wir uns die Frage: Können wir den x-mas Rock für dieses Jahr noch irgendwie retten? Die Antwort lautet: Ja! Genauso wie mit unserer Offenen Bühne und den Gewölbeklänge-Konzerten ziehen wir mit dem x-mas Rock einfach ins Internet um. Damit findet der x-mas Rock allen Widrigkeiten wie dem Aus der Tangente und nun der Pandemie zum Trotz, ohne Unterbrechung auch in diesem verrückten Jahr statt. Damit senden die von der Pandemie stark betroffenen Musiker ein lautes Lebenszeichen“, sagt Klaus Wißmann, Vorsitzender des Vereins Kreuzberg on KulTour und Begründer des Göttinger x-mas Rock.

Durch eine Chatfunktion während der Videopremiere wird es trotz aller Verbote möglich sein, alte und neue Bekannte virtuell zu treffen. In diesem Jahr sind folgende Bands mit dabei: Attic Knights, Deathmetaldiskoclub, dünsch rock, Feivel’s Five, For Next Time, Lossy und die Tagelöhner, Marilyn’s Cage, Pink Poison, Psychotool, RMD, Tanzmetall und Wasted Act. Die Band Attic Knights spielt Musik der härteren Gangart. Sie spielen Coverversionen von Klassikern des Heavy Genre und eigene Interpretationen bekannter Hits. Außerdem spielen sie ihre eigenen Heavy-Rock-Stücke. Deathmetaldiskoclub haben Mut zum epischen Refrain und lauten Gitarren.

Es ist alles dabei von Punkrock bis Melodic Hardcore

Die Göttinger Band dünsch rock spielen energetischen Punkrock, Feivel’s Five covern Rockhits quer durch die Musikgeschichte. For Next Time spielen die in Deutschland selten vertretene Musikrichtung des Melodic Hardcore und setzt sich in den Texten mit Themen wie Zeit, Beziehung und einer sich verändernden Gesellschaft auseinander. Lossy und die Tagelöhner spielen geradlinigen deutschsprachigen Rock.

Die vierköpfige Band Pink Poison spielt Punkrock und setzt sich in ihren Songs auch mit Zukunft und Politik auseinander. Foto: Kreuzberg on KulTour e.V. / Veranstalter

Die Band Marilyn’s Cage spielen zu dritt modernen Rock mit kraftvollem Gesang. Pink Poison setzen sich in ihren Texten auch mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander – ihr Genre: Alternative Punkrock.

Vielseitiges Programm mit 12 Bands – viermal mehr als noch 2019

Tanzmetall verstehen sich als Hommage an die weltbekannten Shows der Band Rammstein und bringen als Formation schon einige Jahrzehnte Bühnenerfahrung mit.

Psychotool ist eine Melodic Death Metal Band aus Göttingen. in ihren Songtexten befassen sie sich neben genrespezifischen Themen auch mit sozialen, geschichtlichen und politischen Fragen. RMD steht für Rock My Dream und ist ein Projekt des Musikers Ringo Scheithauer. Zwei Jahre lang hat er in Mexiko Musik geschrieben und aufgenommen. Gemeinsam mit Beiträgen befreundeter Musiker sind so 17 Stücke entstanden.

Wasted Act spielen Heavy Metal mit eingängigen Gitarrenriffs und -soli. Ihre musikalischen Vorbilder sind Bands wie Van Halen und Deep Purple. In diesem Jahr treten sie mit einem neuen Sänger auf, nachdem Carl Fire die Band im Frühjahr verlassen hatte. Die Konzerte werden weltweit übertragen.

Wann: Sonntag, 27. Dezember, ab 21 Uhr

Wo:Youtube-Kanal von Kreuzberg on KulTour oder im Leinewelle-Stream