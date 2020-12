Elf Logopäden schließen mit Examen ab

Examen geschafft und weiter geht es: Elf junge Studierende der Therapiewissenschaften am Gesundheitscampus Göttingen (GCG) haben ihre berufsfachschulische Ausbildung zum Logopäden an der Bildungsakademie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) erfolgreich mit ihrer staatlichen Prüfung abgeschlossen.

Die Absolventen sind der zweite Jahrgang Studierender im dualen, ausbildungsintegrierenden Studiengang „Therapiewissenschaften – Studienrichtung Logopädie“ am Gesundheitscampus Göttingen. Damit stehen die Logopäden mit ihrem bestandenen Examen noch nicht am Ende ihrer Ausbildung, sondern haben ein Etappenziel auf dem Weg zum Bachelorabschluss im nächsten Jahr geschafft. In einer Feierstunde im Hörsaal der Bildungsakademie der UMG nahmen die Logopäden noch vor den neuen Lockdown-Bestimmungen ihre Examenszeugnisse entgegen.

Studienbegleitend als Logopäden beruflich tätig

Die Studierenden können ab sofort nach Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung studienbegleitend als Logopäden beruflich tätig sein. Sie sind darin ausgebildet, alle logopädischen Störungsbilder eigenständig zu beurteilen und zu behandeln. Dazu gehören die logopädische Diagnostik und die Behandlung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Störungen des Sprechens, der Sprache, der Stimme, des Hörens und des Schluckens.

Besonderes Merkmal der Studiengänge am Gesundheitscampus Göttingen ist das berufsgruppenübergreifende Lernen von Beginn an. Damit sollen die Studierenden optimal auf die interprofessionelle Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team im Berufsleben vorbereitet werden.

Die Schule für Logopädie an der Bildungsakademie der UMG verfügt über insgesamt 36 Ausbildungsplätze. Jedes Jahr können zwölf Ausbildungsplätze neu vergeben werden. Die Einschreibung in den Studiengang „Therapiewissenschaften“ am Gesundheitscampus Göttingen kann nur mit einer Zusage der Schule für Logopädie erfolgen. Die Ausbildung ist eng angebunden an den Fachbereich Phoniatrie und Pädaudiologie der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der UMG sowie die neurologischen Stationen an der UMG.

Die Absolventen: Rahel Buchholz, Mia Evers, Tabea Fuhrmann, Theresa Jüngst, Paulus Kasprzyck, Hanna Müller, Rebecca Paschke, Veronika Strobl, Sarah Theilen, Hannah Tietjen, Theresa-Kathleen Wolter.