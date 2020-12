Großkontrolle: Polizei überprüft 96 Fahrzeuge und 111 Personen

Symbolbild: Eine Polizeikontrolle in unserer Region.

Zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Tageswohnungseinbrüche nahmen Beamte der Polizeiinspektion Goslar mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion Hannover sowie der Reiter- und Hundestaffel der Polizeidirektion Braunschweig am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr eine weitere Großkontrolle vor. Die Kontrolle erfolgte an der B243, Parkplatz Ziegenberg, in Fahrtrichtung Osterode. Das teilte die Polizei unserer Zeitung mit.

Die Ergebnisse der Kontrolle

Im Rahmen der Maßnahmen, die zur Überprüfung von insgesamt 96 Fahrzeugen und 111 Personen führten, wurden demnach folgende Feststellungen getroffen: Fünf Fahrzeugführer stehen im Verdacht, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Drei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die mit Hilfe eines Diensthundes durchgeführte Durchsuchung eines mit vier Insassen besetzten Fahrzeugs aus dem Landkreis Recklinghausen führte zudem zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden gefertigt. Ferner ergab die letztgenannte Kontrolle, dass gegen einen der Fahrzeuginsassen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und den Justizbehörden übergeben.

Mögliche Einbrecher abschrecken

Auch bei dieser Kontrolle lagen die Hauptaugenmerke auf der Erkenntnisgewinnung über Reiserouten von Tätergruppierungen und einem präventiven Charakter zur Verdrängung und Abschreckung möglicher Einbrecher. Ein weiterer Schwerpunkt war die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern, so die Polizei.

Durch die Kontrollmaßnahmen wurde insbesondere der Feierabendverkehr auf der B243 beeinträchtigt, so dass es zu Wartezeiten und Rückstaus kam. Die Polizei weist darauf hin, dass auch zukünftig derartige Kontrollen erfolgen werden. pol