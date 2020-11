Student entwickelt komplett 3D-druckbare Atemmaske

Im weltweiten Ideenwettbewerb hat der Göttinger Medizinstudent Louis Krause den ersten Platz bei der „Give a Breath Challenge“ von Munich Re und dem Fraunhofer Institut belegt. Krause gewann mit dem Team „Soteria“ in der Kategorie „Atemmasken“. Die Gruppe hat ein Konzept für eine Atemmaske entwickelt, die sich komplett mit einem 3D-Drucker herstellen lässt, heißt es in einer Pressemitteilung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Die Maske ist für die Beatmung von akut erkrankten Covid-19-Patienten vorgesehen, die unter Umständen sauerstoffangereicherte Luft, aber noch keine invasive Beatmung benötigen.

„Das Einzigartige und Neue an unserer nicht-invasiven-Beatmungsmaske ist, dass sie zu hundert Prozent in 3D druckbar ist. So kann sie dezentral und unabhängig von bestehenden, möglicherweise nicht zuverlässigen Lieferketten hergestellt werden“, sagt Krause. Herkömmliche Beatmungsmasken werden für gewöhnlich mit Hilfe von Spritzguss als Massenprodukt gefertigt, heißt es in der Pressemitteilung der UMG weiter.

Louis Krause mit dem Pokal. Foto: Moe Koeppenkastrop-Lueker / Privat

Das 3D-Verfahren der Maske des Göttinger Entwicklungsteams bringe einige Vorteile mit sich: „So kann im Worst Case, wenn Logistikketten zusammenbrechen, aber auch in Entwicklungsländern mit schlechter ausgebauter Infrastruktur und ohne große Fertigungsstätten, die Nachfrage nach Beatmungsmasken gestillt werden“, erklärt Krause. Die Beatmungsmaske passe sich zudem aufgrund einer inneren Wabenstruktur flexibel an unterschiedliche Gesichtsformen an, weshalb sie optimal abdichte. Darüber hinaus könne sie für viele verschiedene Beatmungsgeräte verwendet werden.

Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro

Der erste Preis für das Team „Soteria“ im Ideenwettbewerb ist mit einem Preisgeld von 100.000 Euro verbunden. Außerdem erhält das Göttinger Team ein Realisierungsbudget in Höhe von 12.000 Euro, um die Idee dort in die Tat umzusetzen, wo sie gebraucht werde.

Die Initiatoren des Ideenwettbewerbs stellen Partnern in Ländern mit hohem Bedarf eine Blaupause der prämierten Atemmaske einschließlich der Informationen zu Herstellung, Montage und Verwendung kostenfrei zur Verfügung. So sollen Regierungen und Partner in aller Welt die Möglichkeit bekommen, die prämierte Atemmaske lokal herstellen und einsetzen zu können.

Lokal herstellen und einsetzen

Für den Piloteinsatz der entwickelten Geräte wurde ein Konzept für eine Zusammenarbeit mit der Universität Stellenbosch in Südafrika entwickelt. Derzeit werden die Maske und alle anderen prämierten Entwicklungen des Wettbewerbs dort schon das erste Mal getestet.

Unter dem Motto „Innovationen, die Leben retten“ hatten die Fraunhofer Gesellschaft und Munich Re gleich zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland zu einem weltweiten Ideenwettbewerb zur Covid-19-Behandlung aufgerufen. Dadurch sollten digitale Entwürfe und Konzepte für Beatmungsgeräte und notwendiges Zubehör gefunden werden, um Covid-19-Patienten in Krisenzeiten dezentral behandeln zu können. Weltweit seien mehr als 150 Projektentwürfe eingereicht worden. Sieben Teams wurden im April für das Finale ausgewählt und bei der Herstellung von Prototypen unterstützt. Die Prototypen wurden im Juli von Experten der ETH Zürich und von Prof. Dieter Köhler, dem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), geprüft. Das Göttinger Team „Soteria“ nahm den Preis anschließend in München entgegen.

Give a Breath Challenge: Erster Preis in der Kategorie „Atemmaske für das Team „Soteria“ (von links): Louis Krause (UMG), Moe Koeppenkastrop-Lueker, Mira Mahavadi, Thomas Wegele, Georg Lubins und Lukas Peschel (alle TUM); nicht anwesend ist Robert Roth (Johns Hopkins). Foto: Privat

