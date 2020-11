Protest mit Umzugskartons: Mitglieder der Initiative „Uni Göttingen unbefristet“ demonstrierten am Donnerstag gegen befristete Arbeitsverträge an der Universität.

Als sich am Donnerstagnachmittag plötzlich die Umzugskartons vor der Aula am Wilhelmsplatz in Göttingen stapeln, kommt bei manchem Passanten sichtliche Verwirrung auf: Zieht jetzt die ganze Universitätsverwaltung um?

Dass das nicht der Fall ist, wird erst auf den zweiten Blick ersichtlich, wenn man die Aufschriften, Schilder und Sticker an den Kartons genauer betrachtet: Hier protestiert die Initiative „Uni Göttingen unbefristet“ gegen befristete Arbeitsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittelbau – ein Mittel, das die Universität verteidigt. Das Problem, auf das die Initiative hinweist, ist kein neues: Seit langem werden wissenschaftliche Mitarbeiter an deutschen Universitäten bevorzugt mit befristeten Arbeitsverträgen ausgestattet. Für die Hochschulen bedeutet das Flexibilität und geringere Kosten. Für die Mitarbeiter bedeutet es dauerhafte Unsicherheit. Die Forderung von „Uni Göttingen unbefristet“ ist daher seit längerem, alle befristeten Verträge in unbefristete umzuwandeln. Mit Umzugskartons gegen die Befristung protestiert „89 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittelbau sind befristet“, sagt Lydia Brenz von der Initiative. Manchem Angestellten der Universität habe die ständige Unsicherheit mittlerweile den Spaß am eigentlichen Traumberuf verdorben, weiß Brenz zu berichten. Dass die Initiative immer neue Aktionen starten müsse, ohne dass sich an der Situation etwas grundlegendes ändert, liege an der mangelnden Kommunikationsbereitschaft der Universität, klagt Lydia Brenz. Und so bleibt den Unzufriedenen nur, ihren Unmut im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu tragen: Vor dem Eingang zur Aula stapeln sie Umzugskarton auf Umzugskarton – solche, die sie selbst immer wieder brauchen, wenn wieder einmal ein Vertrag ausläuft und sie einen neuen Ort zum Leben und Arbeiten suchen müssen. Auf den Kartons haben sie ihre Geschichten aufgeschrieben. Die Angestellten pochen auf Zukunftsvertrag Und die lesen sich nachdenklich stimmend, manchmal zynisch und in jedem Fall höchst unzufrieden: „Ich mache meine Arbeit gern und mit viel Herzblut. Eigentlich war das mein Traumjob“, steht da zum Beispiel, aber auch: „Wie viel Zeit lohnt es sich in einen Kurs zu stecken, den man nur ein- oder zweimal im Leben macht, wenn die Leistung sowieso nicht besonders hoch belohnt wird?“ Weitere Aktionen geplant Die Karton-Aktion von „Uni Göttingen unbefristet“ am Donnerstag soll nach Angaben der Initiative nur der Anfang gewesen sein: Sie sei der Auftakt für weitere Aktivitäten, die der Forderung der Beschäftigten in diesem Semester Nachdruck verleihen sollen, heißt es in einer Stellungnahme der Initiative.

Angekündigt ist etwa eine Online-Diskussion am Dienstag, 1. Dezember, um 12 Uhr. Hierbei sollen sich Betroffene untereinander austauschen können. Interessierte können sich nach Angaben der Initiative per E-Mail an uni-goettingen-unbefristet@posteo.de anmelden. Für Nachfragen steht unter derselben Mail-Adresse Franziska Brinkmann zur Verfügung. Zuletzt hatte „Uni Göttingen unbefristet“ im Juni ein Online-Treffen veranstaltet. Im Januar machten die befristet Beschäftigten der Universität mit einer „Klopf-Aktion“ auf dem Zentralcampus auf sich aufmerksam. Damals gingen sie von Büro zu Büro, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. Wie auch am Donnerstag stapelten sich im Januar an mehreren Orten auf dem Campus die symbolischen Umzugskartons. Dabei seien die Grundlagen für dauerhafte Verträge doch eigentlich gegeben, sagt Lisa Hilbig, die bei der Aktion eine kurze Ansprache hält. Im Zukunftsvertrag stelle der Bund die Mittel dafür zur Verfügung, aber das Land verwende das Geld lieber für neue Professorenstellen, die dann ihrerseits durch befristet angestellte Hilfskräfte unterstützt würden. Uni Göttingen verteidigt befristete Arbeitsverhältnisse Die Universität verweist in der Thematik auf die Rolle vieler Mitarbeiter im Uni-Gefüge. Man habe zuletzt verstärkt versucht, befristete Beschäftigungen zumindest so lange wie möglich laufen zu lassen, teilt die Universität auf Tageblatt-Anfrage mit. Aber, so Uni-Präsident Prof. Reinhard Jahn: „Ein wichtiges Merkmal der Personalstruktur einer akademischen Einrichtung ist die Balance zwischen befristeten Qualifikationsstellen und unbefristeten Funktionsstellen.“ Und weiter: „Die überwiegende Mehrheit des befristeten wissenschaftlichen Personals ist zur Qualifizierung beschäftigt, wovon die meisten Promovierende sind.“ Ziel sei es, eine verlässliche Basis zu haben – dafür brauche es aber auch befristete Stellen. Viele Protestierende haben sich indes am Donnerstag auf dem Wilhelmsplatz nicht zusammengefunden. Das sei der Corona-Situation geschuldet, erklärt Lydia Brenz. Viele befristet Angestellte seien außerdem aktuell gar nicht in Göttingen, sondern im Homes Office – für das mancher mittlerweile gar nicht mehr in seine aktuelle Universitätsstadt ziehe. Mehr Austausch, so der Plan von „Uni Göttingen unbefristet“, soll zeitnah dann wieder online möglich werden.