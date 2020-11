Die CDU-Fraktion des Göttinger Kreistages geht jetzt mit einem erneuten Vorstoß auf Senkung der Kreisumlage an die Öffentlichkeit und fordert für die kreisangehörigen Gemeinden auch für das Jahr 2021, die Hebesatzpunkte von 50 auf 45 abzuschmelzen.

„Der Bund wird die Kommunen in Folge der Corona-Pandemie finanziell stark unterstützen, indem er in diesem Jahr die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgleicht und insbesondere die gesteigerte Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf bis zu 75 Prozent beschlossen hat. Diese Kostenübernahmen können als große Entlastung für die Kreise und kreisfreien Städte gewertet werden, so dass die negativen Folgen der Corona-Pandemie kompensiert und teilweise aufgefangen werden“, meint Harm Adam, Finanzpolitischer Sprecher der CDU.

Auch das Land Niedersachsen unterstütze seine Landkreise im kommunalen Finanzausgleich: „Somit erwarten wir keine überproportionalen Einbrüche bei den Einnahmen. Mit einem Jahresabschluss für den Haushalt 2019, der einen Überschuss von rund 5,4 Millionen Euro und somit etwa 5 Millionen Euro mehr als geplant ausweist, ist der Landkreis Göttingen im Vergleich zu seinen Gemeinden finanziell über Gebühr weich gebettet. Bei der Erstellung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2021 wird die Frage der Umverteilung von Mitteln auf die Gemeindeebene eine bedeutende Rolle spielen. Im vergangenen Jahr initiierte Landrat Reuter im Doppelhaushalt ein Förderprogramm, das den Kommunen vorschrieb, zeitlich begrenzte Sofortmaßnahmen in den Bereichen Bildung und Familie vorzunehmen, und auch in diesem Jahr sind Programme im Bereich der Kindertagesstätten denkbar. Wir als CDU befürworten Investitionen in Bildung, Familien und Kindertagesstätten sind jedoch der Meinung, dass unsere kreisangehörigen Gemeindevertreter selbst über den Einsatz ihrer Mittel bestimmen sollten“, so der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion weiter.

Die CDU wolle passgenaue, langfristige Entwicklungen anstoßen, die den Gemeinden helfen, unbeschadet durch die Krise zu kommen. Das geeignete Instrument hierfür sei einzig die Senkung der Kreisumlage: „Die Umlagesätze der Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden für die Schlüsselzuweisungen sollten auch für das Jahr 2021 auf 45 Hebesatzpunkte sinken. Unser Landkreis lebt von seinen handlungsfähigen und leistungsstarken Kommunen. In der derzeitigen Krisensituation brauchen wir ein klares Bekenntnis für den Ausbau der finanziellen Spielräume unserer Kommunen.“

Eine Verstetigung der Senkung der Kreisumlage auf das kommende Jahr hatte die CDU bereits in den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 gefordert, um Städten und Gemeinden für ihre mittelfristige Finanzplanung Sicherheit zu verschaffen. Dies hatte die Mehrheitsfraktion abgelehnt.mp