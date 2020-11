Unfall: Frau landet mit Auto im Graben

Unverletzt blieb eine 29-jährige Frau aus dem Altkreis Osterode bei einem Unfall am Donnerstag auf der B248. Laut Polizei war sie mit ihrem Auto aus Echte kommend in Richtung Seesen gegen 6.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Straßengraben gelandet. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. pol

