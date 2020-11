Flecken Gieboldehausen: Keine Einigung bei Straßenausbaubeiträgen

Vorerst wird der Flecken Gieboldehausen auch weiterhin Anlieger beim Straßenausbau anteilig zur Kasse bitten. Die Freien Wähler Gemeinsam für Gieboldehausen (FW GfG) hatten eine Abschaffung der so genannten Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) zum 1. Januar 2022 beantragt. Eine Einigung ist in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses indes nicht erreicht worden.

Die Verwaltung hatte eine ausführliche Beratungsvorlage erstellt und die in Frage kommenden Modelle erläutert. Klar ist: Wird die Strabs abgeschafft, müssen Alternativen zur Finanzierung von Straßenbauarbeiten gefunden werden. Dabei käme die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes in Frage. Allerdings wurde zu Bedenken gegeben, dass die Umsetzung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Reform der Grundsteuer in Niedersachsen „nicht abschließend geklärt“ ist.

Fazit der Verwaltung: „Dass sich die Abkehr vom Vorteilsprinzip zu einem Solidarprinzip schlussendlich positiv auswirkt, wird kritisch gesehen.“ Deshalb werde eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht befürwortet. Zudem seien aktuell keine beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

FW GfG: „Berechnungen fehlen“

Hubert Hackenforth (FW GfG) bemängelte in der Ausschusssitzung, dass seitens der Verwaltung keine Beispielberechnungen aufgeführt werden, wie sich eine Grundsteuererhöhung auswirken würde. Außerdem fehlten ihm Informationen darüber, welche Straßen im Flecken in welchem Zeitraum zur Sanierung anstünden.

Heiko Gerhardy und sein Fraktionskollege von der CDU, Markus Gerhardy, hielten dagegen. Zum einen müssten die Kosten für eine Straßensanierung so oder so vom Bürger bezahlt werden – nur in anderer Form. Zum anderen vermisse man im Antrag der Opposition klare Aussagen zur Refinanzierung, beispielsweise, um wie viel Prozentpunkte ihrer Auffassung nach die Grundsteuer erhöht werden sollte. Und: So lange nicht klar ist, wie in Niedersachsen künftig die Grundsteuer berechnet werde, sollte abgewartet werden.

CDU: „Keine Eile geboten“

Außerdem, so ein weiteres Argument, stünden in den nächsten Jahren ohnehin keine größeren Straßenausbaumaßnahmen an, weshalb in der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung keine Eile geboten sei. „Wir können gerne Argumente austauschen“, signalisierten die CDU-Vertreter ihre Bereitschaft, über das Thema zu beraten. Dafür müsse allerdings der Antrag zurückgezogen oder umformuliert werden.

Dazu war Hackenforth allerdings nicht bereit. Vielmehr solle das Thema jetzt angegangen werden. Eine Mehrheit gab es dafür am Ende nicht.