Gericht verurteilt Neonazi zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe

Ein bereits mehrfach vorbestrafter 26-jähriger Neonazi aus Einbeck soll wegen eines versuchten Sprengstoffanschlags für zweieinhalb Jahre in Gefängnis. Das hat am Dienstag das Amtsgericht Einbeck entschieden. Das Gericht befand den 26-Jährigen und einen ebenfalls der rechten Szene angehörenden 24-jährigen Mitangeklagten der gemeinschaftlichen Sachbeschädigung und der gemeinschaftlichen versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion für schuldig (wir berichteten).

Der 26-Jährige hatte gestanden, im Juni gegen 3.50 Uhr nachts einen nicht zugelassenen so genannten „Polenböller“ in den Briefkasten eines Wohnhauses in Einbeck geworfen zu haben. In dem Haus wohnt eine 41-jährige Frau, die sich gegen rechtsradikale Aktivitäten im Raum Einbeck und für Flüchtlinge engagiert. Der 24-Jährige hatte dabei Schmiere gestanden. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage muss er unter anderem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Mutmaßlich politischer Hintergrund

Weil beide Angeklagten in der rechtsextremen Szene aktiv waren und die Tat mutmaßlich einen politischen Hintergrund hatte, hatte damals die Generalstaatsanwaltschaft Celle den Fall an sich gezogen. Zum Prozess waren auch zahlreiche Demonstranten aus dem linken Spektrum vor dem Gerichtsgebäude erschienen.

Der 26-Jährige wurde außerdem wegen versuchter Nötigung und Beleidigung verurteilt. Dem Urteil zufolge hatte er einige Wochen vor dem Anschlag mit dem Polenböller die 41-jährige Aktivistin aufgefordert, sich vom „Nazi-Kiez“ in Einbeck fernzuhalten, weil sonst etwas passiere. Bei einem anderen Vorfall hatte er eine Polizistin als „Fotze“ beschimpft und auf ihre Stiefel gespuckt, einen Polizeibeamten bezeichnete er als „Judensau“.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für den 26-Jährigen eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten und für den 24-Jährigen eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert. Die Verteidiger plädierten dagegen auf Bewährungsstrafen von zwölf beziehungsweise zehn Monaten.

Der Briefkasten des Privathauses in der Innenstadt von Einbeck ist zerstört worden. Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Staatsanwaltschaft hatte die rechtsextreme Motivation der Angeklagten als strafverschärfend gewertet. Beide hätten der 41-Jährigen einen Denkzettel verpassen wollen, weil sie nicht deren Meinung respektierten. In dem betroffenen Wohnhaus hatten sich insgesamt sechs Personen befunden, darunter zwei Kinder.

Die 41-jährige Nebenklägerin bemühte sich bei ihrer Zeugenvernehmung sichtlich darum, die Auswirkungen der Tat eher zurückhaltend zu schildern. Prozessbeobachter konnten allerdings sehen, dass ihre Hände und Beine zitterten. Sie schlafe seit dem Anschlag nicht mehr bei offenem Fenster, sagte sie. Bei dieser Aussage grinste der 26-Jährige.

Wunsch nach Selbstdarstellung

Das Gericht sah den 26-Jährigen als Triebfeder der Tat an. Dessen Persönlichkeit sei allerdings nicht geprägt von rechtsextremem Gedankengut, sondern vom Wunsch nach Selbstdarstellung, sagte Richter Thomas Döhrel. „Macht, Gewalt – das sind seine Ziele.“ Die rechtsextreme Ideologie biete ihm die Möglichkeit, im Rampenlicht zu stehen, und die linke Szene in Einbeck ermögliche es ihm, sich in Szene zu setzen: „Damit hat er, was er sich wünscht.“

Kritik übte der Richter auch am bisherigen Umgang der Justiz mit dem 26-Jährigen, der seit 2008 immer wieder straffällig geworden ist, insbesondere an den „unendlich milden Jugendstrafen“ des Amtsgerichts Northeim. Niemand habe dem Angeklagten gezeigt, dass es Grenzen gebe.

Der 24-Jährige habe dagegen zumindest einmal eine Ausbildung begonnen, ehe er in Kreise geraten sei, die seiner Entwicklung „nicht gut getan“ hätten. Dessen Verteidiger gab an, dass sein Mandant in der Untersuchungshaft zu dem Schluss gekommen sei, dass es so nicht weitergehen könne. Der 24-Jährige wolle sich aus dem früheren Umfeld lösen, zu seiner Mutter nach Hessen ziehen und sich um einen Ausbildungsplatz bemühen.