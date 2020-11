Nach Überfall auf Seniorin: Jugendliche gestehen die Tat

Akribische Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft führte jetzt zur Festnahme dreier Jugendlicher, die im September in Clausthal-Zellerfeld einer 90-jährigen Seniorin auf offener Straße die Handtasche geraubt hatten. Darüber informiert die Polizei Goslar in einer Mitteilung. Demnach habe sie nach Zeugenaufrufen in den Medien wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, die schließlich auf die Spur der Tatverdächtigen führte.

„In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden die weiteren Ermittlungen koordiniert, die schließlich zur eindeutigen Identifizierung und Festnahme der 14- bis 16-jährigen Jugendlichen führten“, heißt es dazu vonseiten der Polizei weiter.

Die Jugendlichen hatten ihr Opfer am späten Nachmittag auf dem Heimweg vom Einkauf überrumpelt und ihr gewalttätig die Handtasche entrissen. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute unerkannt.

„Nach seiner Festnahme führte einer der Jugendlichen die Polizei zum Ablageort der geraubten Handtasche, welche tatsächlich der Raubtat zugeordnet werden konnte“, erklärt die Polizei weiter. Die drei Tatverdächtigen werden sich nun für ihr Handeln strafrechtlich zu verantworten haben.