Beschäftigte der Asklepios-Klinik Seesen setzen Streik aus

Die Beschäftigten der Asklepios-Kliniken Seesen haben beschlossen, ihren Arbeitskampf aufgrund der angespannten Corona-Lage weiter auszusetzen. Das berichtet die Gewerkschaft Verdi. Der über ein Jahr dauernde Tarifkampf in den Asklepioskliniken hatte laut Gewerkschaft seinen vorläufigen Höhepunkt in einem dreiwöchigen Streik im Oktober gehabt, welcher den Konzern gezwungen habe, die Belegung des Hauses deutlich zu reduzieren. Nun nehmen die Streikenden ihre Arbeit wieder auf.

Silke Fiedler, Betriebsratsmitglied und Mitglied der Streikleitung, sagt: „Das ist eine schwere Entscheidung für alle gewesen, Asklepios hat uns nicht wirklich Anlass geboten, den Streik auszusetzen. Ganz im Gegenteil: nach Monaten der Aufspaltung, der Kündigung von sieben Therapeuten und Drohungen, die Reha ganz zu schließen, wollen viele Kolleginnen und Kollegen weiterkämpfen. Aber so dramatisch, wie sich die Pandemie jetzt ausbreitet, werden wir unseren intensiven Arbeitskampf unterbrechen, um uns auf die Versorgung von Covid-19-Patienten vorzubereiten.“ Gleichzeitig fordere man den Konzern auf, die Zeit zu nutzen, um den Beschäftigten tragfähige Lösungsangebote zu unterbreiten.

Der größte deutsche private Klinik Konzern weigert sich laut Verdi nach wie vor, Tarifverhandlungen mit den Beschäftigten aufzunehmen. Gleichzeitig streiche er beträchtliche Mittel aus der öffentlichen Hand ein, gängele seine Beschäftigten, kündige streikende Beschäftigte und drohe mit Klinikschließung.

Stellungnahme der Kliniken

Die genannten Kündigungen von Therapeuten bestätigt Martin Merbitz, Geschäftsführer der Asklepios Therapie, auf Nachfrage: „Es ist richtig, dass es leider notwendig geworden ist, sich betriebsbedingt von sieben Mitarbeitern der Therapiegesellschaft zu trennen.“ Felix Sasse, Prokurist der Rehaklinik in Seesen, ergänzt in der Stellungnahme der Klinik: „Aufgrund der Corona-Pandemie-Krise hatten alle Rehakliniken in Deutschland weniger Patienten, das trifft leider auch auf die Belegung der Rehaklinik in Seesen zu. Erschwerend hinzu kam dort ein Wasserschaden nach einem Starkregen, der die Räumlichkeiten massiv betroffen hat.“ Das Ergebnis bei den Verhandlungen für die Akutklinik (wir berichteten) nennt Ralf Nehmzow, Sprecher der Seesener Kliniken einen „Durchbruch“. Weiter: „Auch wenn die Orientierung an dem TVöD die besonderen Gegebenheiten der Akutklinik nicht berücksichtigt und uns vor große Herausforderungen stellt, sind wir doch sehr froh, dass es nun zu einer Einigung in allen Verhandlungspunkten gekommen ist.“

Die mögliche Einigung für das Akuthaus habe aber keinerlei Auswirkungen auf die Reha-Klinik. Für diese liege dem Betriebsrat seit dem 25. September ein gesondertes Angebot vor, das den besonderen Rahmenbedingungen der Reha-Branche gerecht werde und sich am Marktniveau orientiere. mb