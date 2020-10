Mordversuch: Blutiger „Beziehungsstreit“ unter Jugendlichen?

Göttingen. Das 15-jährige Opfer ist nach dem Mordversuch am Wochenende in Göttingen außer Lebensgefahr. Was steckt hinter dem Gewaltangriff mitten in der Nacht?

Die 14-köpfige Mordkommission der Göttinger Polizei ermittelt: Was steckt hinter der blutigen Tat am Samstag am Gartetalbahnhof? Die beiden Tatverdächtigen, eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger, beide aus Göttingen, sitzen in Untersuchungshaft – und schweigen. Die Polizei geht bei dem Tatmotiv derzeit von einem „Beziehungsstreit“ unter den drei Beteiligten aus. Laut Polizei kannten sie sich.

Das 15-Jährige Opfer erlitt laut Polizeiangaben „potenziell lebensgefährliche Verletzungen“. Am Dienstag teilte Pressesprecherin Jasmin Kaatz auf Anfrage mit, dass das Opfer zwar weiterhin in der Uni-Klinik behandelt wird. Der Zustand des 15-Jährigen sei derzeit aber stabil. Lebensgefahr bestehe nicht.

15-Jähriger wurde massiv verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 15-Jährige am Samstag gegen 3.30 Uhr an der Straße Am Gartetalbahnhof vermutlich unvermittelt von den beiden Jugendlichen attackiert. Dabei wurde er mit einem „scharfen Gegenstand“ im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers massiv verletzt. Worum es sich bei dem „unbekannten“ scharfen Gegenstand handelt, gab die Polizei am Dienstag nicht bekannt.

Das Opfer hatte nach der Attacke noch selbst den Notruf gewählt, wurde dann vom Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum gebracht. Der Junge und das Mädchen – die beiden mutmaßlichen Täter – flüchteten nach dem Angriff, wurden aber wenig später von der Polizei in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes festgenommen.

Jugendliche kommen selten in U-Haft

Die Polizei meldete sich nach der Festnahme sofort bei der Staatsanwaltschaft, die für solche Fälle einen Bereitschaftsdienst hat. „Wir haben einen Antrag auf Haftbefehl beim Amtsgericht Göttingen gestellt. Der zuständige Haftrichter bestätigte diesen“, erklärt Oberstaatsanwalt Andreas Buick. Dass Jugendliche in Untersuchungshaft genommen werden, kommt eher selten vor. In diesem Fall, so Buick weiter, sah die Staatsanwaltschaft aber außer einem „dringenden Tatverdacht“ auch „Verdunkelungsgefahr“ gegeben. Deshalb wurden die beiden Verdächtigen in zwei Justizvollzugsanstalten gebracht.

Der Haftbefehl wurde aufgrund des Verdachts auf versuchten Mord erlassen. Demnach sollen das Mädchen und der 16-Jährige gemeinschaftlich versucht haben, den 15-Jährigen zu töten. „Die weiteren Ermittlungen zu weiteren Hintergründen sowie dem konkreten Tatablauf dauern an“, erklärt Kaatz. Die Mordkommission setzt sich aufgrund des Alters der Beteiligten aus Ermittlern des 1. Fachkommissariats sowie des Jugendkommissariats zusammen. Die mutmaßlichen Täter hätten bei der Festnahme geschwiegen. Sie lassen sich durch Anwälte vertreten.

Bisher noch keine Zeugenhinweise

Bislang, so Kaatz, seien noch keine Zeugenhinweise eingegangen. Zeugen, die Samstag gegen 3.30 Uhr im Umfeld der Straße Am Gartetalbahnhof etwas Ungewöhnliches beobachtet oder gehört haben oder sonstige Hinweise geben können, sollten sich unter Telefon 0551/ 4912115 bei der Polizei melden.