Menschen nehmen Anteil an Tod von Thomas Oppermann

SPD-Politiker Thomas Oppermann war beliebt und dies über alle Parteigrenzen hinweg. Das zeigen die bundesweit unzähligen Reaktionen auf den plötzlichen Tod des Bundestagsvizepräsidenten, der im Alter von 66 Jahren am Sonntagabend in Göttingen verstorben ist. Schock und große Trauer über Oppermanns viel zu frühen Tod bestimmten gestern und heute die Nachrichten des Tages. Und in allen Nachrichten wird die hohe Wertschätzung für den Politiker deutlich. Unzählige Weggefährten aus dem Landkreis zeigen ihre Anteilnahme (wir berichteten). Und der Strom an Beileidsbekundungen und des Dankes für das Wirken Oppermanns in unserer Region reißt nicht ab.

In Gedenken an den langjährigen Göttinger Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann schreibt Prof. Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) unserer Zeitung: „Der plötzliche Tod von Thomas Oppermann hat uns zutiefst erschüttert. Thomas Oppermann war der Universitätsmedizin Göttingen in all den Jahren seines politischen Wirkens ein stets zugewandter und konstruktiver Wegbegleiter und Unterstützer. So hat er in seiner Zeit als Niedersächsischer Wissenschaftsminister der Universitätsmedizin Göttingen eine hauptamtliche, professionelle Führungsstruktur gegeben. Mit der Etablierung des so genannten ,Integrationsmodells’ bestehend aus der Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung zählte die UMG zu den ersten Universitätskliniken bundesweit, die dadurch eine Klinik und Wissenschaft verbindende Managementstruktur erhalten haben. Im Jahr 2001 war er maßgeblich an der Errichtung des European Neuroscience Institute (ENI-G) in Göttingen beteiligt. [...] Mit der Einführung der Stiftungsuniversität Göttingen im Jahr 2003 hat Thomas Oppermann zudem innovative und bundesweit bahnbrechende Akzente in der Verfasstheit der Universitäten gesetzt. [...] Zuletzt hatte Thomas Oppermann die UMG bei den Neubauvorhaben immer wieder vor Ort mit seinem politischen Gewicht als Göttinger Bundestagsabgeordneter aktiv und nachhaltig unterstützt. Für die Universitätsmedizin Göttingen war Thomas Oppermann ein äußerst motivierender und kritischer Begleiter.“

Und auch die Gandersheimer Domfestspiele sind vom plötzlichen Tod ihres früheren Schirmherrn Thomas Oppermann geschockt. Der 66-jährige Bundestagsvizepräsident aus Göttingen sei ein langjähriger Begleiter und regelmäßiger Besucher des größten professionellen Freilichttheaters in Niedersachsen gewesen. Er habe die Domfestspiele immer mit Leidenschaft und nach Kräften in seinen vielen unterschiedlichen Funktionen gefördert. Erst im vergangenen Jahr war Thomas Oppermann zusammen mit Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta zu Gast bei einer Aufführung vor dem Domportal. „Wir verlieren einen Freund, und ich verliere darüber hinaus einen jahrelangen, politischen Weggefährten“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Schwarz, MdL. „Thomas Oppermann hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Gandersheimer Domfestspiele“, erinnern sich Geschäftsführer Thomas Groß und Intendant Achim Lenz. Erst im vergangenen Winter habe er sich in Berlin erneut für die Verstetigung der Bundesmittel zur finanziellen Absicherung stark gemacht – mit Erfolg. In seiner Zeit als Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur in den Jahren 1998 bis 2003 war er gleichzeitig Schirmherr der Gandersheimer Domfestspiele. „Thomas Oppermann wird uns sehr fehlen, als Kulturkenner, als Förderer, aber vor allem als liebenswerter und den Menschen zugewandter Freund.“

Auch der SPD-Unterbezirk Göttingen trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Thomas Oppermann, der den Vorsitz seit 1989 ununterbrochen inne hatte. Der Jurist habe die Politik in Stadt, Landkreis und Universität geprägt.

„Welch hohe überparteiliche Anerkennung er weit über Südniedersachsen hinaus genießt, machen die warmherzigen Beileidsbekundungen aus der Region, aus der Landeshauptstadt Hannover, aus Berlin und aus Brüssel deutlich. Seinen Entschluss, im kommenden Jahr nicht erneut für den Bundestag kandidieren zu wollen, mussten wir trotz seiner unermüdlichen Energie hinnehmen, wohlwissend, dass Thomas Oppermann seine Ankündigung neuer Projekte mit Tatkraft umsetzen würde. Sein plötzlicher Tod ist für die Sozialdemokratie, die Region und alle Demokraten ein unfassbarer Verlust. Wir werden alles dafür tun, dass sein politisches Erbe gewahrt und ausgebaut wird. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Unterbezirk Göttingen sind tief erschüttert und trauern mit seiner Familie“, heißt es in einer Mitteilung von den Stellvertretenden Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Göttingen Frauke Bury, Bärbel Diebel-Geries, Doris Glahn, Gerd Hujahn und Dr. Andreas Philippi.

Der plötzliche Tod des Göttinger Bundestagsabgeordneten und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Thomas Oppermann, sorgt auch bei der SPD im Nachbarlandkreis Northeim für Bestürzung und große Trauer. „Mit Thomas Oppermann verlieren wir eine starke Stimme für Südniedersachsen in Berlin, einen aufrichtigen Sozialdemokraten und einen engagierten und aufrichtigen Menschen. Sein plötzlicher Tod bedeutet einen großen Verlust für unsere Region und macht uns alle zutiefst betroffen“, erklärt die Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Northeim-Einbeck, Landtagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt. Thomas Oppermann habe sich in seiner dreißigjährigen Abgeordnetentätigkeit, zunächst im Niedersächsischen Landtag und dann ab 2005 im Deutschen Bundestag, stets über seinen Wahlkreis hinaus für Südniedersachsen eingesetzt und zuletzt auch als einer der SPD-Abgeordneten den für die SPD vakanten Bundestagswahlkreis Goslar-Northeim-Osterode mitbetreut. „Die Verbundenheit von Thomas Oppermann mit unserer Region war immer zu spüren, hat er doch fast sein ganzes Leben hier verbracht“, so Heiligenstadt.

„Thomas Oppermann war ein geschätzter Kollege, der für die Politik und für die Menschen in unserer Region viel gegeben und geleistet hat. Ich habe ihn stets als harten, aber auch immer als fairen Verhandlungspartner kennengelernt, der in der Sache hart argumentierte, jedoch nie persönlich wurde. Wir alle hatten ihm seinen wohlverdienten Ruhestand im kommenden Jahr gegönnt, wenn er sich nach über vierzig Jahren aus der Politik zurückgezogen hätte. Auch wenn wir politisch unterschiedliche Meinungen vertraten, so haben wir uns doch alle stets zum Wohl der Region und für ganz Südniedersachsen eingesetzt. Thomas Oppermann wird für viele eine Lücke hinterlassen“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Ehbrecht.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund teilt mit: „Ich bin erschüttert über die Nachricht. Thomas Oppermann hat als niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion die Politik in unserem Bundesland lange Jahre prägend mitgestaltet. Sein Tod ist ein herber Verlust. Mein Beileid gilt seinen Angehörigen und Freunden, aber auch der SPD Niedersachsen“, so Dr. Mehrdad Payandeh, der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt.

Agnieszka Zimowska, DGB-Regionsgeschäftsführerin Südniedersachsen-Harz, ergänzt: „Mit Thomas Oppermann verliert unsere Region eine ausgesprochene politische Persönlichkeit. Nicht zuletzt auf Oppermanns Bestreben hin entstanden die Kooperationsstellen zwischen Universitäten und Gewerkschaften. Wir nehmen Anteil an dem unerwarteten Tod des Menschen und Politikers Oppermann.“

Zur Person